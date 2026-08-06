حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ادامه دارد و منصوری، برج الشمالی و مجاورت ارتفاعات علی الطاهر را هدف قرار داده که منجر به چندین زخمی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی سحرگاه پنجشنبه حملات هوایی گستردهای را علیه مناطق جنوبی لبنان انجام و شهرک های «المنصوری» و «برج الشمالی» را هدف قرار داد. این حملات همزمان با بمباران شهرک حداثا توسط اشغالگران رخ داد.
خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که هواپیماهای جنگی اسرائیل به شهرک منصوری در منطقه صور حمله هوایی کردند.
این خبرنگار همچنین گزارش داد که پهپادهای اسرائیلی در سه حمله جداگانه منطقه برج الشمالی در شهرستان صور را هدف قرار دادند که منجر به زخمی شدن چندین نفر شد. واحدهای آمبولانس و دفاع مدنی مجروحان را تخلیه کردند.
همزمان، خبرنگار المیادین گزارش داد که ارتش اشغالگر اسرائیل در شهرک حداثا در جنوب لبنان بمبگذاری کرده و توپخانه آن حوالی ارتفاعات علی الطاهر را هدف قرار داده است.
اشغالگران اسرائیلی همچنین به گلولهباران توپخانهای شهر مجدل زون و حومه شهرهای منصوری و هنیه ادامه دادند.
این در حالی است که روز چهارشنبه، خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که در حمله هوایی اسرائیل به مسجدی در شهر تبنین، یک نفر شهید و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.
تجاوز اسرائیل به لبنان به اشکال مختلف، از جمله بمباران و تخریب خانهها، تخریب گورستانها و سوزاندن جنگلها، علاوه بر گلولهباران توپخانهای و حملات پهپادی، علیرغم توافق چارچوب و مذاکرات مستقیم بین دولت اسرائیل و دولت لبنان، ادامه دارد.