باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کارشناس مسائل بین الملل: آمریکا به عمان اعتماد ندارد + فیلم

کارشناس مسائل بین‌الملل در مورد بی اعتمادی آمریکا به عمان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا صارمی راد کارشناس مسائل آمریکا و استاد دانشگاه با حضور در برنامه تهران بیست در خصوص بی اعتمادی آمریکا به عمان توضیحاتی ارائه کرد. 

 

مطالب مرتبط
کارشناس مسائل بین الملل: آمریکا به عمان اعتماد ندارد + فیلم
young journalists club

عمان: بهبود روابط ایران و آمریکا به اقتصاد جهانی کمک می‌کند

علت حضور همزمان جفری فلتمن و پادشاه عمان در تهران چيست؟

سیاست خارجی ‏برای مردم و در خدمت توسعه

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم
۷۰۹

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم
۶۲۴

مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم
۵۸۱

اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم
۴۴۵

«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
۴۰۰

تنگه هرمز؛ نماد یک تحقیر تاریخی برای آمریکا + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha