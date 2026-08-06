کارشناس مسائل بین الملل: آمریکا به عمان اعتماد ندارد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0636\u0627 \u0635\u0627\u0631\u0645\u06cc \u0631\u0627\u062f \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0633\u062a \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0628\u06cc \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u0639\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\n\u00a0