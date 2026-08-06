باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ۲۱ هنرجوی هنرستانهای خراسان جنوبی به مرحله کشوری المپیاد شایستگیمحور هنرستانها در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ راه یافتند.
او با اشاره به تنوع رشتههای راهیافتگان، افزود: نمایندگان استان در رشتههای شبکه و نرمافزار رایانه، الکترونیک، مکانیک خودرو، ساختمان، ماشینابزار، تأسیسات مکانیکی، جوشکاری لوله و مخزن، صنایع چوب و مبلمان، مکاترونیک، صنایع غذایی، امور باغی، حسابداری، تربیت بدنی، تربیت کودک، خیاطی لباس شب و عروس و معماری داخلی به مرحله کشوری راه یافتهاند.
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مرتضوی با تبریک این موفقیت ارزشمند به هنرجویان، خانوادهها، هنرآموزان و مدیران هنرستانهای استان، اظهار کرد: کسب این موفقیت نشاندهنده ظرفیت بالای آموزشهای فنیوحرفهای و کاردانش در خراسان جنوبی و نتیجه تلاش، برنامهریزی هدفمند و اهتمام مجموعه هنرستانهای استان در توسعه آموزشهای مهارتی است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با قدردانی از تلاش هنرآموزان، مدیران، کارشناسان و خانوادههای هنرجویان، ابراز امیدواری کرد نمایندگان خراسان جنوبی با تداوم این مسیر، در مرحله کشوری نیز خوش بدرخشند و افتخاری دیگر برای استان و نظام تعلیم و تربیت رقم بزنند.