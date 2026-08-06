باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - شفیقی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان فردوس گفت: عملیات اجرایی شبکه توزیع آب سایت ۴۱ هکتاری نهضت ملی مسکن شهر باغستان آغاز شد.
او افزود: این طرح با هدف تأمین زیرساختهای آبرسانی و ایجاد دسترسی پایدار به آب شرب برای ساکنان آینده این سایت آغاز شده و شامل اجرای ۲ هزار متر شبکه توزیع آب با استفاده از لولههای پلیاتیلن در سایزهای ۷۵، ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر است.
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شفیقی اظهار کرد: با اجرای این طرح، حدود ۲۷۰ خانوار از نعمت آب شرب پایدار بهرهمند خواهند شد و یکی از مهمترین زیرساختهای مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن در شهر باغستان تکمیل خواهد شد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان فردوس عنوان کرد: توسعه زیرساختهای آبرسانی همگام با اجرای طرحهای ملی مسکن، از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب بوده و این طرح با هدف ارائه خدمات مطلوب و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در حال اجرا است.