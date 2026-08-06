به گفته مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان فردوس با اجرای عملیات شبکه توزیع آب در سایت نهضت ملی مسکن باغستان، حدود ۲۷۰ خانوار از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - شفیقی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان فردوس گفت: عملیات اجرایی شبکه توزیع آب سایت ۴۱ هکتاری نهضت ملی مسکن شهر باغستان آغاز شد.

او افزود: این طرح با هدف تأمین زیرساخت‌های آبرسانی و ایجاد دسترسی پایدار به آب شرب برای ساکنان آینده این سایت آغاز شده و شامل اجرای ۲ هزار متر شبکه توزیع آب با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن در سایز‌های ۷۵، ۹۰ و ۱۱۰ میلی‌متر است.

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شفیقی اظهار کرد: با اجرای این طرح، حدود ۲۷۰ خانوار از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد و یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن در شهر باغستان تکمیل خواهد شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان فردوس عنوان کرد: توسعه زیرساخت‌های آبرسانی همگام با اجرای طرح‌های ملی مسکن، از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب بوده و این طرح با هدف ارائه خدمات مطلوب و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در حال اجرا است.

برچسب ها: آب شرب ، آب و فاضلاب
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