باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تولید پنج تن ماهی در دل سیستان و بلوچستان + فیلم

مدیرکل شیلات آب‌های داخلی سیستان و بلوچستان از تولید پنج تن ماهی در دل این استان خبر داد و بر توسعه آبزی‌پروری به عنوان یکی از اولویت‌های این اداره کل تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  عباس علیزاده، مدیرکل شیلات آب‌های داخلی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران در مورد تولید پنج تن ماهی در دل سیستان و بلوچستان نکاتی بیان کرد.

 

 

مطالب مرتبط
تولید پنج تن ماهی در دل سیستان و بلوچستان + فیلم
young journalists club

تولید بیش از ۹ هزار تن ماهی قزل آلا در ماهنشان

تولید پنج تن ماهی در دل سیستان و بلوچستان + فیلم
young journalists club

پرورش ۱۰۰ هزار تن ماهی در برنامه هفتم

تولید پنج تن ماهی در دل سیستان و بلوچستان + فیلم
young journalists club

پسروی ۳ کیلومتری آب دریای خزر/ پرورش ماهی مختل شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم
۷۰۹

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم
۶۲۴

مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم
۵۸۱

اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم
۴۴۵

«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
۴۰۰

تنگه هرمز؛ نماد یک تحقیر تاریخی برای آمریکا + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha