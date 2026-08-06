تولید پنج تن ماهی در دل سیستان و بلوچستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0644\u06cc\u0632\u0627\u062f\u0647\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0634\u06cc\u0644\u0627\u062a \u0622\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d \u0628\u062e\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u067e\u0646\u062c \u062a\u0646 \u0645\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0644 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u06a9\u0627\u062a\u06cc \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0