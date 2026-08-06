باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهزاد داداش زاده پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه ارزیابی اش از قرعه کشی لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: به هر حال باید ببینیم شروع لیگ به چه شکلی هست و با تماشاگر و یا بدون تماشاگر است. قطعا برای همه تیمها اتفاق جدیدی محسوب میشود و کار برایشان سخت است. به نظرم هر تیمی که میخواهد قهرمان شود باید بازی هایش را ببرد به خصوص بازی رودرروی خود با مدعیان را پیروز شود.
داداش زاده درباره اینکه فوتبال ایران پتانسیل برگزاری ۱۸ تیمی شدن را دارد، گفت: به هر حال شرایط امسال ما بد بوده است و هیئت رئیسه فوتبال برای اینکه حق تیمها ضایع نشود و آنها در چرخه مسابقات باشند، تصمیم گرفته لیگ امسال را ۱۸ تیمی برگزار کند. ما نمیتوانیم از الان درباره این موضوع قضاوت کنیم، اما برگزاری منظم و باکیفیت مسابقات مهم است.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخابیها ورزشگاه اختصاصی ندارند و نبود زیر ساخت مناسب را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: این موضوع فقط برای امسال نیست. من ۳۵ سال هست که در فوتبال حضور دارم و از اول تا الان زیر ساخت نداشتیم. ما در سالهای گذشته میتوانستیم با کمترین هزینه، ورزشگاههای خوب و مدرن درست کنیم، اما آقایان این کار را نکردند و به اینجا رسیده است. سالیان سال هست که ما با این موضوع دست و پنجه نرم میکنیم.
داداش زاده درباره اینکه عملکرد پرسپولیس در نقل و انتقالات را چطور ارزیابی میکند، گفت: عملکرد سرخپوشان در نقل و انتقالات بد نبوده است، اما باید ببینیم که بازیکنان جذب شده در مسابقات چه عملکردی دارند. شاید این بازیکنان در تیمهای قبلی خود عالی بودند، اما بازی در پرسپولیس و پوشیدن پیراهن این تیم فرق میکند و بازیکنان باید خودشان را به شرایط آرمانی برسانند.
او درباره اینکه جدایی امید عالیشاه، سروش رفیعی و مرتضی پور علی گنجی را از پرسپولیس چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: به هر حال همه ما یک دوره در پرسپولیس بازی کردیم و این تیم همیشه برای ما نیست. طبیعی است که همه ما باید روزی از پرسپولیس برویم. همچنین به سرمربی تیم اختیار تام دادند و او هم صلاح دیده که این بازیکنان دیگر در پرسپولیس نباشند. این بازیکنان هم زحمت زیادی کشیدند و باید آخر فوتبال خود را به تیم دیگری بروند و این مسائل در فوتبال طبیعی است و این جدایی فقط برای پرسپولیس نیست و در همه تیمها وجود دارد.
داداش زاده درباره اینکه برخی از بازیکنان با رقمهای بالا در نقل و انتقالات جابه جا میشوند و آنها کیفیت لازم را دارند که رقمهای نجومی بگیرند، گفت: متاسفانه فوتبال ما دیگر از چرخه حرفهای و توانمندی خارج و الان پول حاکم شده است و دلالان و ایجنتها دارند خوب در این فوتبال پشتک وارو میزنند و جولان میدهند. به نظرم سازمان بازرسی و نظارت بر امور فوتبال باید به این مسئله ورود کرده و بررسی کنند که یک بازیکن آن قدر ارزش میلیاردی دارد. من در یک مقاله خواندم که یک بازیکن استقلال پیشنهاد ۳۰۰ میلیارد تومانی هم قبول نکرده است. البته به نظرم این بازیکن ۵۰ میلیارد هم نمیارزد، اما متاسفانه بعضی از دلالان و ایجنتها دارند بازار گرمی میکنند تا پولهای هنگفت جابه جا شود. متاسفانه بازیکنی که ارزش مالی اش ۱۰۰ میلیارد هست، ۱۰ میلیارد میدهند و بازیکنی که ارزش مالی اش ۱۰ میلیارد هست را ۱۰۰ میلیارد میفروشند و این بالانس نیست.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه ارزیابی اش از حضور ۱۸ مربی ایرانی در لیگ برتر فوتبال چیست، گفت: به نظرم این کار خوبی هست و باید به مربی ایرانی اعتماد کرد و بها داد و سهم بازیکن خارجی هم در لیگ کم کنند. تیمها هم باید بازیکن خارجی با کیفیت بیاورند که دیگر بازیکنان از بازیکن خارجی یاد بگیرند نه اینکه این موضوع برعکس باشد و بازیکن خارجی از ایرانیها آموزش ببیند. ما باید به بازیکنان جوان خودمان بها بدهیم تا بتوانیم در آینده تیم ملی قوی داشته باشیم. الان میبینید که بازیکنان لیگ انگیزهای برای حضور در تیم ملی ندارند.
او درباره اینکه به نظرش پرسپولیس میتواند با مهدی تارتار در لیگ امسال موفق شود، گفت: امیدوارم این اتفاق بیفتد، چون تارتار مربی جوان و پرانگیزهای است. تارتار در یک مصاحبه اشتباه کرد که آن حرف را زد، اما نمیدانم خودش آن حرف را زده یا هوش مصنوعی این کار را کرده که گفته ما هر ۳ جام را امسال میخواهیم. به هر حال کار در پرسپولیس سخت است. ما باید ببینیم که روند پرسپولیس به چه شکل است و تماشاگران و پیشکسوتان از تیم حمایت کنند و آستانه تحملشان بالا باشد.