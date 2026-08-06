باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کمال حسینپور، نماینده مجلس، با اشاره به روند پرداخت سود سهام عدالت، اظهار کرد: پرداخت سود سهام عدالت به صورت جزئی و در چند مرحله، نمیتواند هدف نهایی این طرح تلقی شود. اگر سودی محدود و آن هم در چند مرحله به حساب سهامداران واریز شود، با هدف بزرگی که در زمان طراحی این طرح دنبال میشد، فاصله زیادی دارد.
وی افزود: فلسفه اصلی سهام عدالت صرفاً توزیع منابع مالی محدود میان مردم نبوده و نیست، بلکه مردمیسازی اقتصاد، گسترش مالکیت عمومی و مشارکت واقعی مردم در مدیریت و منافع بنگاههای اقتصادی، هدف اصلی این طرح به شمار میرود.
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که دولت چه برنامه زمانبندیشدهای برای تکمیل فرآیند آزادسازی سهام عدالت و انتقال واقعی حق مدیریت به سهامداران دارد، گفت: با توجه به ظرفیت مالی و مدیریتی شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت، باید سازوکاری شفاف، حرفهای و قابل نظارت طراحی شود تا مردم از طریق نهادهای تخصصی و نمایندگان منتخب خود، در تصمیمگیری و مدیریت این دارایی بزرگ نقش داشته باشند.
حسینپور تصریح کرد: نباید وضعیت به گونهای باشد که سهامدار فقط سالی یک یا دو بار منتظر دریافت سودی محدود و نامنظم بماند، بلکه باید بداند ارزش واقعی دارایی او چقدر است، سود شرکتها بر چه مبنایی محاسبه میشود، چرا پرداخت سود با تأخیر یا به صورت ناقص انجام میشود و اساساً سهامدار چه سهم و نقشی در مدیریت این شرکتها دارد.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار مجلس از دولت این است که به جای تداوم مدیریت مبهم دولتی، نقشه راه مشخصی برای پرداخت منظم سود، شفافسازی عملکرد شرکتها، تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت و انتقال تدریجی و واقعی مدیریت این داراییها به مردم ارائه کند. تحقق عدالت اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که مردم فقط دریافتکننده سود نباشند، بلکه مالک و تصمیمگیر واقعی داراییهای خود باشند.