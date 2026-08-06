رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که مذاکرات با تهران بسیار خوب پیش می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که به نظر می‌رسد مذاکرات با تهران "بسیار خوب پیش می‌رود".

ترامپ در مصاحبه ای گفت: «شنیده‌ام که آنها خیلی خوب عمل می‌کنند.» این مصاحبه عصر چهارشنبه به وقت محلی منتشر شد.

حتی با اینکه جنگ ایران وارد ششمین ماه خود شده است و دو طرف تاکنون نتوانسته‌اند به پایان دائمی این درگیری برسند، ترامپ بار‌ها تلاش کرده است تا مذاکرات را مثبت جلوه دهد.

ترامپ مدعی شده است که توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مسیر کلیدی برای تأمین انرژی که از پس از شروع جنگ مسدود شده است، قریب‌الوقوع است.

او در این مصاحبه مدعی شد: «من به دنبال کشتن مردم و نابودی کامل همه چیز نیستم و این همان جایی است که ما به سمت آن می‌رفتیم. آنها می‌خواستند مذاکره کنند و ما این کار را انجام می‌دهیم و به نظر می‌رسد که کاملاً خوب پیش می‌رود.»

کارشناسان حقوق بشر تهدید‌های ترامپ برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را محکوم کرده‌اند. ایران هشدار داده است که اگر ایالات متحده این تهدید‌ها را عملی کند، تهران با حملاتی متقابل پاسخ خواهد داد. 

کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ در مورد رفتار بشردوستانه در جنگ، حمله به مکان‌هایی را که برای غیرنظامیان ضروری تلقی می‌شوند، ممنوع می‌کند.کارشناسان حقوق بین‌الملل در ایالات متحده در ماه آوریل، پس از تهدید‌های قبلی ترامپ گفتند که چنین حملاتی می‌تواند به منزله جنایات جنگی باشد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۰۸:۵۱ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
انشا الله مختارهای زمان ، انتقام رهبر شهید را می گیرند
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
سناتور آمریکایی: ترامپ نماد فساد، اقتدارگرایی و جنگ طلبی است
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
تو چرا لال نمیشی
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
اسم مذاکره با عمان هست در اصل مذاکره با امریکا هست
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
تله گذاشته بیدارباشید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
هر چند ساعت یک حرف متفاوت میزند حرفهای ترامپ باندازه یک پشگل بزهای ما ارزش نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
موشکاش تموم شده
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
دروغ میگه میخواد جلوی گرون شدن نفت رو بگیره
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر ترامپ. مرگ بر آمریکا. مرگ بر شیطان بزرگ. مرگ بر دشمن بشریت. ایران با دشمن بشریت گفتگو نخواهد کرد
۷
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ غلطه زیادی کرده مذاکره خیانت به ملت ایران وامام
۱۲
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ لعنتی جنایتکار ، یزید و شمر زمانه
۹
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۰:۰۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
هر وقت سگ زرد گفت مذاکرات خوب پیش می رود بعدش حمله یا ترور سنگینی اتفاق میفته همه بخصوص نیروهای مسلح عزیزمان هوشیار باشند
۵
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
عطا
۰۹:۴۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
اصلا بین ایران و آمریکا گفتگو و مذاکره ای وجود ندارد که خوب یا بد پیش برود این ترامپ قمار باز برای آرامش تنش در بازارهای فایننس و نفت و .....این کذب گویی های را پیشه خود ساخته
۵
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
دقیقا

فقط برای امنیت ثروت خودش تو بورس و بازار رمز ارزها ، حرافی میکنه

خدا لعنتش کنه
هزار جون داره از ترور هم راحت در میره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
مذاکره با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست
۳
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز باید تا نابودی دشمن و عقب نشینی کامل و به غلط افتادن دشمن بسته بماند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
پیام‌هایی از آمریکا دریافت کرده‌ایم مبنی بر آمادگی برای بازگشت به تعهدات/ مذاکره‌ای با آمریکا در روز‌های اخیر نداشته‌ایم
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا دروغگو و خائن است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
به این به اصطلاح کارشناسان حقوق بشر باید گفت که آیا بمباران منازل مردم و مدرسه میناب و تأسیسات شهری و....جنایت جنگی نیست؟ یاوه گویی تا کی ادامه دارد
۲
۱۲
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۱۲
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