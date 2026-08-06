باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که به نظر می‌رسد مذاکرات با تهران "بسیار خوب پیش می‌رود".

ترامپ در مصاحبه ای گفت: «شنیده‌ام که آنها خیلی خوب عمل می‌کنند.» این مصاحبه عصر چهارشنبه به وقت محلی منتشر شد.

حتی با اینکه جنگ ایران وارد ششمین ماه خود شده است و دو طرف تاکنون نتوانسته‌اند به پایان دائمی این درگیری برسند، ترامپ بار‌ها تلاش کرده است تا مذاکرات را مثبت جلوه دهد.

ترامپ مدعی شده است که توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مسیر کلیدی برای تأمین انرژی که از پس از شروع جنگ مسدود شده است، قریب‌الوقوع است.

او در این مصاحبه مدعی شد: «من به دنبال کشتن مردم و نابودی کامل همه چیز نیستم و این همان جایی است که ما به سمت آن می‌رفتیم. آنها می‌خواستند مذاکره کنند و ما این کار را انجام می‌دهیم و به نظر می‌رسد که کاملاً خوب پیش می‌رود.»

کارشناسان حقوق بشر تهدید‌های ترامپ برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را محکوم کرده‌اند. ایران هشدار داده است که اگر ایالات متحده این تهدید‌ها را عملی کند، تهران با حملاتی متقابل پاسخ خواهد داد.

کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ در مورد رفتار بشردوستانه در جنگ، حمله به مکان‌هایی را که برای غیرنظامیان ضروری تلقی می‌شوند، ممنوع می‌کند.کارشناسان حقوق بین‌الملل در ایالات متحده در ماه آوریل، پس از تهدید‌های قبلی ترامپ گفتند که چنین حملاتی می‌تواند به منزله جنایات جنگی باشد.

منبع: رویترز