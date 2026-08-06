باشگاه خبرنگاران جوان- تاج‌الدین صالحیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام گفت: روند بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز بین‌المللی مهران با شتاب و به صورت روان در حال انجام است.

وی افزود: شبانه روز گذشته (چهاردهم مردادماه) در مجموع ۱۴۱ هزار و ۹۰۹ مسافر از مرز مهران گذر کردند که بیشترین حجم آن مربوط به ورود زائران به کشور بوده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام آمار ورود مسافران ایرانی در روز گذشته را ۱۳۱ هزار و ۸۹۴ نفر برشمرد و گفت: همچنین در این بازه زمانی، ۲ هزار و ۷۸۰ مسافر ایرانی از مرز خارج شدند.

صالحیان یادآور شد: در بخش مسافران غیرایرانی نیز روز گذشته ۶ هزار و ۲۴۷ نفر وارد کشور و ۹۸۸ نفر از مرز مهران خارج شده‌اند.

وی درباره آمار کل رفت‌وآمد‌ها در ایام اربعین توضیح داد: از آغاز ماه صفر تاکنون، گذرگاه بین‌المللی مهران میزبان ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار زائر حسینی بوده و تا چند ساعت آینده این میزان به ۲.۸ میلیون زائر خواهد رسید.

معاون استاندار ایلام در ادامه با تاکید بر آمادگی زیرساخت‌های ترابری در مهران، گفت: اتوبوس‌های برون‌شهری به اندازه کافی در پایانه شهید رئیسی (برکت) مستقر و آماده خدمات‌رسانی هستند.

صالحیان افزود: زائران با ورود به پایانه می‌توانند حجم گسترده اتوبوس‌های مستقر را از نمای نزدیک مشاهده کنند و هیچ‌گونه نگرانی برای تامین ناوگان مسیر بازگشت وجود ندارد.