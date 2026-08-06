رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری فردی که با جعل عنوان قاضی دادگستری خود را به شهروندان معرفی و از آنها کلاهبرداری می‌کرد، خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی روز پنجشنبه گفت: در پی دریافت گزارش، حفاظت اطلاعات دادگستری مازندران، موضوع را در دستور کار قرار داد و با انجام تحقیقات گسترده، مظنون شناسایی و توسط تیم عملیات حفاظت دستگیر و در بازرسی ازمنزل مشارالیه، تعدادی اقلام نظامی ازجمله شوکر، اسپری دستبند، چاقو واسلحه سرد وچندین خط تلفن همراه کشف و ضبط شد.

وی افزود: این فرد اهل شهرستان تنکابن بوده که خود را دادیار دادسرای عمومی وانقلاب این شهرستان معرفی و با اعمال نفوذ از افراد درخواست‌های نامتعارف می‌کرد.

پوریانی خاطر نشان کرد: دادگستری مازندران با اشخاصی که با جعل عنوان واعمال نفوذ واقدامات خود، باعث خدشه دار شدن حیثیت واعتبار دستگاه قضایی می‌شوند برخورد قضایی وقانونی می‌کند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: متاسفانه برخی افراد بدون در نظر گرفتن روال قانونی امور و نیازمندی‌های اداری وقضایی خود به افراد سودجو و وعده‌های فریبنده این چنینی اعتماد و ندانسته اقدام به همکاری با آنها می‌نمایند؛ به مردم نیز توصیه می‌شود از اعتماد بی‌مورد به افراد ناشناس خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک سریعا به حفاظت اطلاع دهند.

منبع:روابط عمومی دادگستری مازندران

برچسب ها: قاضی قلابی ، دادگستری مازندران
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