در ادامه اجرای طرح حمایت از معیشت مردم تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانوار‌هایی که انتهای کد ملی آنها ۰، ۱ و۲ است، امروز شارژ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتبار کالابرگ خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، نیرو‌های مسلح و سرپرستان خانواری که رقم انتهای کدملی آنها ۰، ۱ و ۲ است امروز (پنج‌شنبه - ۱۵ مرداد ۱۴۰۵) شارژ شد و این خانوار‌ها می‌توانند برای خرید مایحتاج موردنیاز خود به فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های طرف قرارداد با کالابرگ مراجعه و اعتبار خود را خرج کنند. 

در چارچوب تغییرات جدید، از مرداد ماه، فاصله نوبت‌های شارژ از ۵ روز به ۱۰ روز افزایش یافته است. بر اساس اعلام وزارت رفاه، از این پس فرآیند واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در سه بازه زمانبندی پانزدهم هرماه، بیست و پنجم هر ماه و پنجم ماه بعد انجام می‌شود. به‌طوری که سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی‌شان ۰، ۱ و ۲ باشد و خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح، هر ماه روز پانزدهم، سرپرست خانوار‌های با رقم آخر کد ملی سه تا ۶، هرماه روز بیست‌وپنجم و سرپرست‌های با کدملی رقم ۷ تا ۹ روز پنجم ماه بعد اعتبار کالابرگی خود را دریافت می‌کنند.

به این معنا که در مرداد ماه روز پانزدهم حساب سرپرست‌های خانوار با کد ملی ۰ تا ۲ و خانواری حمایتی و نیرو‌های مسلح، روز بیست‌وپنجم حساب سرپرست‌های خانوار با کد ملی ۳ تا ۶ و روز پنجم شهریورماه حساب سرپرست‌های با رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹ شارژ خواهد شد.

سبد اقلام اختصاص یافته در طرح کالابرگ ۱۱ قلم کالای اساسی از قبیل روغن، برنج، مرغ، ماکارونی و شیر و پنیر را شامل می‌شود و صرفنظر از آن امکان خرید میوه و سبزیجات هم وجود دارد. با تدارک صورت گرفته خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی مثل بوقلمون هم در بعضی از شهر‌ها فراهم شده و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده‌اند.

همچنین محصولات لبنی شرکت پگاه از قبیل شیر، کشک، ماست و پنیر با تخفیف ۱۰ درصدی در قفسه فروشگاه‌های عرضه کننده قرار گرفت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های عرضه کننده محصولات این شرکت، موظفند کالا‌های مذکور را با اعمال ۱۰ درصد تخفیف به خریداران عرضه کنند. 

گفتنی است، بار مالی طرح کالابرگ جدید که بعد از حذف ارز ترجیحی، آغاز شد، ۹۰ هزار میلیارد تومان در ماه یا یک هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.

برچسب ها: طرح کالابرگ ، طرح حمایتی معیشتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
سلام چرا کمک هزینه لوازم بهداشتی معلولان را واریز نمی کنند گناه دارند هنوز مال تیر ماه واریز نکردند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
لعنت مدیران سفارشی که برمردم ظلم می‌کنند. هرکس زمان دهک ۷و۸ و۹ را به پنج انتقال داده خدا لعنتش کند نفرین این جماعت شامل خودش وخانواده شود.
۱
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
نفرین خدا بر حاکمان قیمت گذاری ای آن که زندگی مردم را نابود کردند.
۱
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۹:۴۲ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
طرح یسنا چی شدازبرج 12به این ورواریزنشد
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
باسلام لطف کنید ازاین به بعد رعایت عدالت کنید ما چه گناهی کردیم اخرکدملیمون ۹ است سه دهک اول و حمایتی های بهزیستی و کمیته مشکلی نیست اولین گروه باشند اما باید هرماه طرح عوض شود مثلا این بار کسانی که اخر کدملی ۹و۸و۷هستند را اعلام کنند یعنی از اخر به اول همین تکرار شود
۲
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ج ش
۰۹:۱۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
سلام
به نظر می رسد این اقدام موجب حذف کالا برگ مرداد ماه این گروه از مردم خواهد شد .
۱
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۹:۰۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
با لین حساب کالا برگ آخرین شماره کدهای ملی ۷ و ۸ و ۹ دود شد و رفت به هوا آین هم یک ظلم به عده ای از مردم بد شانس .
۱
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
کالا برگ سردولت بخورد
۱
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
اگه این یه میلیون و ۳۰۰ تومن یارانه را اصلا ندین قیمتها برگرده به دوره ریاست شهید رئیسی بزرگوار ما حاضریم ماهی۱۳۰۰هم به دولت پرداخت کنیمممممم🫠
۲
۲۳
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