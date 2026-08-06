ترامپ معتقد است که رئیس پنتاگون به او در مورد ذخایر تسلیحات و کمبود شدید مهمات اطلاعات نادرست داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - واشنگتن پست روز چهارشنبه به نقل از منابعی در دولت آمریکا گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا معتقد است که پیت هگست، وزیر جنگ، او را در مورد ذخایر تسلیحات آمریکایی که در طول جنگ علیه ایران کاهش شدیدی یافته، گمراه کرده است.

به گفته این روزنامه، در حاشیه جلسه کابینه در ۳۱ ژوئیه در کمپ دیوید، ترامپ از هگست خواست توضیح دهد که چرا درباره کمبود شدید مهمات، که اکنون گزینه‌های نظامی آمریکا در قبال ایران را محدود کرده است، اطلاعات گمراه‌کننده‌ای به وی ارائه شده است.

در این گزارش آمده است که ترامپ از هگست عصبانی شد، زیرا فکر می‌کرد مشکل مهمات برطرف شده است. این روزنامه تأکید کرد که کمبود موشک‌های دوربرد و رهگیر‌های دفاع هوایی از جمله دلایلی بود که ترامپ تصمیم گرفت از انجام حملات گسترده بیشتر به ایران خودداری کند.

بر اساس این گزارش، ایالات متحده در هفته‌های اول جنگ علیه ایران از بیش از ۸۵۰ موشک کروز تاماهاک و بیش از ۱۰۰۰ موشک رهگیر تاد و پاتریوت استفاده کرد. در همین حال، ذخایر ATACMS «به حدی تخلیه شده است که اساساً هیچ موشکی باقی نمانده است». واشنگتن پست تأکید کرد که این ذخایر تهی‌شده نه تنها برای خاورمیانه، بلکه برای اوکراین نیز پیامد‌هایی دارد که «دفاع هوایی‌اش رو به اتمام است» و گزینه‌های کمی برای پر کردن آنها از ذخایر غربی دارد.

این روزنامه نوشت: اختلاف بین ترامپ و هگست نشان دهنده «ناامیدی فزاینده» رئیس جمهور آمریکا از رئیس پنتاگون است. به گفته منابع، هگست، استفن فینبرگ، معاون وزیر جنگ را هم به خاطر کمبود مهمات و هم به خاطر عدم اطمینان از اطلاع کامل ترامپ از آنها سرزنش کرده است.

این در حالی است که در ۵ آگوست، هگست مدعی شد که گزارش سی ان ان مبنی بر اینکه ذخایر مهمات کلیدی پنتاگون به سطح خطرناکی کاهش یافته است، نادرست است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در اواخر ماه ژوئیه گزارش داد که دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مستقیماً به ترامپ اطلاع داده است که موجودی فعلی موشک‌ها، گزینه‌های واشنگتن برای تشدید بیشتر تنش‌ها علیه تهران را محدود می‌کند. 

برچسب ها: ذخایر موشکی آمریکا ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
دروغه هیچ خشمی درکار نیست جو رسانه های آمریکایی هست آمریکا کشوری نیست که با یک جنگ نصفه نیمه مهمات و تجهیزاتش تمام بشه یا کم بشه ‌ذخائر آمریکا برای مقابله با چین و روسیه طراحی شده لطفاً اینقدر دشمن را دست کم نگیرید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا بزرگ ترین تولید کننده و صادر کننده ی تسلیحات جهان است. و این گفته جوکی بیش نیست .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
خوب بیشتر تجهیزات صادر میکنه و تو همین جنگ اخیر20هزار تا موشک شلیک کرده
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