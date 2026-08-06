باشگاه پرسپولیس هنوز نتوانسته درخواست مهدی تارتار برای جذب مربی خارجی را عملی کند و به نظر می رسد این موضوع منتفی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفهدر حالی که گفته می شد  باشگاه پرسپولیس بنا به درخواست مهدی تارتار سرمربی تیم خود  برای تقویت بخش فنی قصد دارد یک مربی خارجی به کادر فنی سرخپوشان اضافه کند، اما هنوز این درخواست محقق نشده است. 

  طبق پیگیری های صورت گرفته، مدیران باشگاه پرسپولیس  هنوز نتوانسته اند برای جذب مربی خارجی به جمع بندی نهایی برسند و فعلا این پروژه مسکوت مانده است. 

به هر حال اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، به نظر می رسد کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس با همین نفرات و بدون اضافه شدن چهره جدید کار خود را در لیگ برتر فوتبال شروع می کند. 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، مربی خارجی
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