چهار حادثه رانندگی در محور‌های شیراز ـ خرامه، شیراز ـ سپیدان، داراب و خرامه ـ سروستان در شامگاه چهارشنبه، ۲۳ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناسان اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز شامگاه چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، با حضور سریع در چهار حادثه ترافیکی در محورهای استان، به ۲۳ مصدوم خدمات درمانی پیش‌ بیمارستانی ارائه کردند.

انحراف پژو ۲۰۶ در محور شیراز – خرامه

ساعت ۱۹:۴۶، بر اثر انحراف یک دستگاه پژو ۲۰۶ در محور شیراز – خرامه، محدوده دوراهی خالدآباد، پنج نفر مصدوم شدند. 

بلافاصله کارشناسان اورژانس با دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، سه مصدوم به بیمارستان نمازی و دو مصدوم به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

برخورد پژو ۴۰۵ با وانت در محور سپیدان – شیراز

در ساعت ۲۰:۰۱، برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با وانت در محور شیراز – سپیدان، محدوده دالین، شش مصدوم بر جای گذاشت.

کارشناسان اورژانس با سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و پس از تثبیت وضعیت مصدومان، چهار نفر به بیمارستان شهید رجایی شیراز و دو نفر به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان انتقال یافتند.

تصادف پراید و موتورسیکلت در داراب

ساعت ۲۱:۵۱، برخورد یک دستگاه پراید با موتورسیکلت در محور منتهی به خیابان ۱۷ شهریور داراب، شش مصدوم بر جای گذاشت.

 بلافاصله دو تیم عملیاتی اورژانس در محل حاضر شدند؛ پنج مصدوم پس از دریافت خدمات درمانی اولیه به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل شدند و یک مصدوم نیز به صورت سرپایی در محل درمان شد.

انحراف پژو ۴۰۵ در محور خرامه – سروستان

در ساعت ۲۲:۲۰، انحراف یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور خرامه – سروستان، پیش از دوراهی مؤمن‌ آباد، منجر به مصدومیت شش نفر شد.

کارشناسان اورژانس با دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و هر شش مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان شهدای سروستان انتقال یافتند.

برچسب ها: اورژانس فارس ، امدادرسانی ، تصادف ، حادثه رانندگی
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