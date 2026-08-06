سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری گفت: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته تا ۱۶ مرداد اتوبوس برای بازگشت زائران از تمامی مرز‌ها وجود دارد و در مرز مهران هم به صورت دائم اتوبوس برای شهر‌های مسافر پذیر از جمله تهران، قم، مشهد و اصفهان وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی قلی‌زاد، سخنگوی اربعین قرارگاه سازمان راهداری، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ۳۳۶ اتوبوس در پایانه مرزی برکت آماده مسافرگیری است، اظهار داشت: دیروز که اوج بازگشت زائران اربعین بود، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، یک‌هزار و ۸۸۱ سرویس اتوبوس برای جابه‌جایی ۵۸ هزار و ۲۱۶ مسافر در این پایانه مرزی فعال بودند.

وی افزود: ۳۴۰ هزار مسافر نیز از مرزهای کشور با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به شهرهای خود بازگشته‌اند.

قلی‌زاد یادآور شد: فردا آخرین روز از طرح اربعین سازمان راهداری است؛ با این حال، در پایانه‌های مرزی برکت و مهران به‌صورت دائمی اتوبوس برای شهرهای اصفهان، قم، تهران و مشهد در نظر گرفته شده تا هیچ مسافری در این ایام بدون وسیله نقلیه نماند.

سخنگوی قرارگاه اربعین توضیح داد: امسال نخستین سالی بود که با اجرای برنامه‌ریزی‌های مناسب، در هیچ‌لحظه‌ای پایانه‌های مرزی بدون اتوبوس نماندند و به‌صورت مداوم مشغول مسافرگیری بودند؛ در همین زمینه، آمارها نشان‌دهنده عملکرد بسیار خوب در تمامی بخش‌هاست.

وی در ادامه گفت: برای بازگشت زائران حدود ۳۰ درصد از بلیت‌های اتوبوس به‌صورت پیش‌فروش عرضه شده بود و ۷۰ درصد باقی‌مانده نیز به‌صورت حضوری و پای سکو انجام شد تا هیچ مسافری در این زمینه با مشکل مواجه نشود.

قلی‌زاد خاطرنشان کرد: هرچند ممکن بود به دلیل حجم سنگین ورود زائران، برخی مسافران ساعتی بابت ثبت‌نام و صدور صورت‌وضعیت معطل شوند، اما به‌طور میانگین در زمان اوج بازگشت، ۱۵ اتوبوس به‌صورت هم‌زمان اقدام به مسافرگیری می‌کردند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، اتوبوس
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