باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهدی قلیزاد، سخنگوی اربعین قرارگاه سازمان راهداری، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ۳۳۶ اتوبوس در پایانه مرزی برکت آماده مسافرگیری است، اظهار داشت: دیروز که اوج بازگشت زائران اربعین بود، طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، یکهزار و ۸۸۱ سرویس اتوبوس برای جابهجایی ۵۸ هزار و ۲۱۶ مسافر در این پایانه مرزی فعال بودند.
وی افزود: ۳۴۰ هزار مسافر نیز از مرزهای کشور با ناوگان حملونقل عمومی به شهرهای خود بازگشتهاند.
قلیزاد یادآور شد: فردا آخرین روز از طرح اربعین سازمان راهداری است؛ با این حال، در پایانههای مرزی برکت و مهران بهصورت دائمی اتوبوس برای شهرهای اصفهان، قم، تهران و مشهد در نظر گرفته شده تا هیچ مسافری در این ایام بدون وسیله نقلیه نماند.
سخنگوی قرارگاه اربعین توضیح داد: امسال نخستین سالی بود که با اجرای برنامهریزیهای مناسب، در هیچلحظهای پایانههای مرزی بدون اتوبوس نماندند و بهصورت مداوم مشغول مسافرگیری بودند؛ در همین زمینه، آمارها نشاندهنده عملکرد بسیار خوب در تمامی بخشهاست.
وی در ادامه گفت: برای بازگشت زائران حدود ۳۰ درصد از بلیتهای اتوبوس بهصورت پیشفروش عرضه شده بود و ۷۰ درصد باقیمانده نیز بهصورت حضوری و پای سکو انجام شد تا هیچ مسافری در این زمینه با مشکل مواجه نشود.
قلیزاد خاطرنشان کرد: هرچند ممکن بود به دلیل حجم سنگین ورود زائران، برخی مسافران ساعتی بابت ثبتنام و صدور صورتوضعیت معطل شوند، اما بهطور میانگین در زمان اوج بازگشت، ۱۵ اتوبوس بهصورت همزمان اقدام به مسافرگیری میکردند.