مدیر امور توزیع برق منطقه یک شیراز با تأکید بر اهمیت خدمات‌رسانی مستمر به یادمان‌های فرهنگی و تاریخی شیراز، گفت: تأمین برق پایدار و باکیفیت برای مجموعه‌هایی مانند حافظیه و سعدیه از اولویت‌های شرکت توزیع برق است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشستی با حضور مدیران مراکز میراث فرهنگی و مدیر امور توزیع نیروی برق منطقه یک شیراز اهمیت تأمین برق پایدار و مستمر برای تامین روشنایی اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز مورد تأکید قرار گرفت.

در این نشست که با حضور سعید موثقی، مدیر امور توزیع برق منطقه یک شیراز و جمعی از همکاران این امور، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره‌کل میراث فرهنگی و مدیران مراکزی همچون حافظیه، سعدیه، موزه مشاهیر و سایر مجموعه‌های مرتبط انجام شد، بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان شرکت توزیع برق و حوزه میراث فرهنگی تأکید شد. 

شیراز به عنوان یکی از شهر‌های تاریخی و فرهنگی ایران، دارای اماکنی است که نه تنها نماد هویت ملی ما هستند، بلکه جاذبه‌های گردشگری مهمی نیز به شمار می‌روند. تأمین برق مطمئن و پایدار برای این اماکن نه تنها به حفظ و نگهداری آنها کمک می‌کند، بلکه تجربه بازدیدکنندگان را نیز بهبود می‌بخشد. 

 موثقی در این جلسه با اشاره به اهمیت استمرار خدمات‌رسانی به مراکز فرهنگی و تاریخی گفت: تأمین برق پایدار و باکیفیت برای این مجموعه‌ها از اولویت‌های ماست. برای تحقق این هدف، همکاری متقابل و هماهنگی مستمر میان شرکت توزیع برق و متولیان میراث فرهنگی ضروری است.

مدیر برق ناحیه یک شیراز همچنین به ضرورت نوسازی تجهیزات فرسوده داخل برخی از مجموعه‌ها، از جمله کابل‌ها و تابلو‌های برق اشاره کرد و افزود: این اقدامات باید با پیگیری حوزه میراث فرهنگی انجام شود تا ایمنی تأسیسات داخلی ارتقا یابد و خدمات برق به‌صورت مستمر ادامه یابد.

این نشست به عنوان گامی مؤثر در جهت توسعه همکاری‌های بین‌سازمانی و ارتقای پایداری شبکه برق محسوب می‌شود. مقرر شد ارتباط و تعامل میان امور توزیع برق منطقه یک شیراز و اداره‌کل میراث فرهنگی به‌صورت مستمر ادامه یابد.

 این رویکرد نه تنها به بهبود خدمات‌رسانی به مراکز فرهنگی و تاریخی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها باشد تا در راستای حفاظت از میراث فرهنگی کشورمان گام بردارند. 

در نهایت، با توجه به اهمیت این موضوع، برگزاری نشست‌های مشترک و بازدید‌های میدانی از مراکز تاریخی و فرهنگی به منظور شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های مؤثر در آینده نزدیک نیز مورد تأکید قرار گرفت.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز

برچسب ها: شرکت توزیع برق شیراز ، حافظیه ، سعدیه ، برق پایدار
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