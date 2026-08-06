باشگاه خبرنگاران جوان- چهارمحال و بختیاری با در اختیار داشتن ۱۵ درصد از مساحت خود در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست (شامل ۶ منطقه حفاظت‌شده، یک اثر طبیعی ملی، یک پناهگاه حیات‌وحش و یک پارک ملی)، از حساس‌ترین و ارزشمندترین زیست‌بوم‌های کشور به شمار می‌رود.

این استان کوهستانی در عین حال با بیش از ۴۰۰ هزار مشترک برق که ۸۳ درصدآن‌ها در بخش خانگی قرار دارند، با چالش ناترازی انرژی مواجه است. در چنین شرایطی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نه‌تنها راهکاری برای افزایش تاب‌آوری شبکه برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی به شمار می‌رود، بلکه فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت بالای تابش خورشید، تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی و حرکت در مسیر توسعه پایدار است؛ مسیری که در کنار تامین انرژی پاک، به حفظ سرمایه‌های طبیعی و محیط‌زیست استان نیز کمک می‌کند.

محسن کریمی افزود: از این تعداد نیروگاه خورشیدی ۱۳ نیروگاه با ظرفیت ۴۰.۷ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته وی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی از راهکار‌های موثر برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش آلاینده‌ها و حرکت به سمت توسعه سازگار با محیط‌زیست است و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان در چارچوب وظایف قانونی، بررسی و صدور مجوز‌های زیست‌محیطی این طرح‌ها را با رویکرد تسهیل‌گری دنبال می‌کند.

کریمی با بیان اینکه صدور مجوز‌های زیست‌محیطی پس از بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن موقعیت اجرای طرح، ضوابط قانونی، شرایط سرزمینی و الزامات حفاظت از محیط‌زیست انجام می‌شود، گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید همسو با اصول پایدار و بدون تحمیل آثار نامطلوب بر زیست‌بوم‌های استان باشد.

کریمی افزود: چهارمحال و بختیاری با برخورداری از ظرفیت مناسب برای توسعه انرژی خورشیدی، توان ایفای نقش موثر در تولید انرژی پاک را دارد و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان نیز از اجرای طرح‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی که برپایه ملاحظات کارشناسی اجرا شوند، حمایت می‌کند.

وی افزود: توسعه این نیروگاه‌ها علاوه بر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار آلاینده‌ها، زمینه جذب سرمایه‌گذار، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در استان فراهم می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال وبختیاری بر رعایت کامل استاندارد‌های زیست‌محیطی در مراحل ساخت، بهره‌برداری و مدیریت پسماند نیروگاه‌های خورشیدی تاکید کرد و گفت: جلوگیری از آلودگی آب، خاک و آلودگی صوتی از الزامات این طرح‌هاست و این اداره کل بر اجرای پروژه‌هایی که مطابق ضوابط قانونی و ملاحظات کارشناسی پیش بروند، نظارت می‌کند.