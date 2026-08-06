فرمانده مرزبانی فراجا از اقتدار مرزبانان و برقراری امنیت پایدار در مرزهای کردستان و کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علیاکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح در صیانت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به برکت حضور مقتدرانه همه نیروهای مسلح، بهویژه مرزبانی، امنیت مطلوب و پایداری در سراسر مرزهای کشور برقرار است.
وی با اشاره به گستره مرزهای جمهوری اسلامی ایران افزود: در طول هشت هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز کشور با ۱۵ کشور در شمال، جنوب، شرق و غرب، مرزبانان با اقتدار از امنیت و آرامش مردم پاسداری میکنند.
فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه مردم استان کردستان بهصورت ملموس امنیت حاکم بر منطقه را احساس میکنند گفت: علیرغم طمع دیرینه دشمنان نسبت به این استان و سرمایهگذاریهایی که برای ایجاد ناامنی انجام دادهاند، به لطف الهی و هوشیاری مردم و نیروهای مسلح، اهداف آنان محقق نشده است.
جاویدان تصریح کرد: دشمن شاید در مقاطعی اقداماتی ایذایی و محدود انجام داده باشد، اما این اقدامات کاملاً کور و بزدلانه بوده و در هیچ حوزهای نتوانسته است نفوذی داشته باشد؛ هر جا نیز حرکتی انجام داده با پاسخ قاطع و محکمی از سوی نیروهای مسلح، بهویژه مرزبانان غیور مواجه شده است.
وی با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی امسال گفت: در شرایطی که کشور با تهدیدات مختلف، جنگ روانی و فضاسازیهای دشمن مواجه بود، راهپیمایی اربعین نهتنها با مشکل مواجه نشد، بلکه نسبت به سالهای گذشته باشکوهتر، کیفیتر، معنویتر و ایمنتر برگزار شد.
فرمانده مرزبانی فراجا این موضوع را نشانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و خاطرنشان کرد: امنیت امروز در مرزها و در مرکز کشور برقرار است و تا زمانی که ما بهعنوان سربازان این نظام و خادمان مردم حضور داریم، اجازه نخواهیم داد کسی به مرزهای کشور تعرض کند یا ناامنی را به داخل ایران اسلامی بکشاند.
جاویدان با قدردانی از حمایتهای مردم از نیروهای مسلح گفت: مردم عزیز ما که در صحنههای مختلف حضور پیدا میکنند و حمایت خود را نشان میدهند، سرمایه بزرگ نظام هستند و ما نیز وظیفه داریم با تمام توان از امنیت و آرامش آنان صیانت کنیم.
وی با اشاره به عهد و پیمان نیروهای انتظامی و مرزبانی برای خدمت به مردم افزود: در آیین تکریم و معارفه سردار رادان همه ما از مرزبانان، فرماندهان انتظامی و پلیسها سوگند یاد کردیم که امنیت و آرامش خود را فدای امنیت و آرامش مردم کنیم.
فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: سربازان جانفدای مردم فراوان هستند و تا زمانی که در این مسیر خدمت میکنیم، مردم عزیز ایران اسلامی به لطف خداوند ناامنی را نخواهند دید.
منبع: تسنیم