ارتش رژیم صهیونیستی کشته شدن دو نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان را تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کرد که دو نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان کشته شده‌اند، در حالی که به گفته وزارت بهداشت لبنان حملات اسرائیل دستکم یک شهید بر جای گذاشته است.

روز چهارشنبه، ارتش رژیم صهیونیستی حملاتی را در جنوب لبنان آغاز کرد. رسانه‌های محلی اسرائیل اعلام کردند که این دو نظامی در اثر انفجار یک بمب در منطقه‌ای که در جنوب در حال فعالیت بودند، کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حمله اسرائیل به شهر تبنین در جنوب، یک نفر را به شهادت رسانده و ۱۲ نفر دیگر را زخمی کرده است. حملات رژیم صهیونیستی همزمان با آخرین دور مذاکرات بین اسرائیل و لبنان در رم، پس از آن صورت گرفت که دو طرف در ماه ژوئن بر سر یک توافق امنیتی با میانجیگری ایالات متحده با هدف کاهش خصومت‌ها در امتداد مرز توافق کردند. با این حال، رژیم صهیونیستی اعلام کرده که از یک منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.

منبع: رویترز