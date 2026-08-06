فرمانده انتظامی بهشهر از شناسایی و دستگیری ۶ نفر در این شهرستان به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -   سرهنگ حسن قنبری روز پنجشنبه اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مأموران پلیس امنیت عمومی، افرادی که با انتشار مطالبی در فضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام می‌کردند، شناسایی و در عملیاتی دستگیر شدند.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی بهشهر با تأکید بر رصد مستمر فضای مجازی از سوی پلیس، گفت: پلیس امنیت عمومی و پلیس فتا با هرگونه اقدام مجرمانه در بستر فضای مجازی از جمله نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و سایر جرایم سایبری برابر قانون برخورد خواهند کرد.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران

برچسب ها: تشویش اذهان عمومی ، فضای مجازی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
روژان
۱۱:۲۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
فقط اعدام
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