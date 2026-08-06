باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که طبق برنامه قرار بود تیم فوتبال پرسپولیس برای آماده ساز خود قبل از مسابقات لیگ برتر فوتبال در یک بازی دوستانه برابر تیم فجرشهید سپاسی صف آرایی کند، اما این بازی با اعلام باشگاه فجر منتفی شد.

مسئولان باشگاه پرسپولیس بعد از منتفی شدن بازی دوستانه با فجر شهید سپاسی رایزنی‌های خود را برای هماهنگی یک دیدار تدارکاتی دیگر انجام دادند و در نهایت آنها موفق شدند که رضایت باشگاه آلومینیوم اراک را برای انجام بازی دوستانه جلب کنند.

براین اساس اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه در تهران به مصاف آلومینیوم خواهد رفت. این بازی به احتمال فراوان آخرین دیدار تدارکاتی شاگردان تارتار پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر خواهد بود.