باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ امید صابریان، مسئول کمیته فنی و مهندسی فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران، با حضور در شهرستان شهربابک از روند اجرای پروژه احداث پیست استاندارد اسکیت سرعت این شهرستان بازدید کرد.
این پروژه که با همت شهرداری شهربابک در حال اجراست، اکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با بهرهگیری از استانداردهای روز، در زمره پیستهای مدرن پارابولیک کشور قرار گرفته است.
پیستی که قرار است با ظرفیت پذیرش ۲ هزار تماشاگر، علاوه بر پاسخگویی به نیاز ورزشکاران استان، به بستری مناسب برای برگزاری مسابقات و رویدادهای مهم اسکیت در سطح کشور تبدیل شود.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، عملیات بتنریزی این مجموعه از هفته آینده آغاز خواهد شد و پس از اجرای روکش نهایی، روند تکمیل پروژه سرعت میگیرد؛ بهگونهای که پیشبینی میشود این پیست از دیماه سال جاری آماده بهرهبرداری شود.
با تکمیل این طرح زیرساختی، شهربابک یک گام دیگر به تبدیل شدن به یکی از قطبهای اسکیت سرعت کشور نزدیک خواهد شد؛ مسیری که میتواند زمینهساز کشف استعدادهای جدید و میزبانی رقابتهای بزرگ ملی در استان کرمان باشد.