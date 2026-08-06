اعتبار کالابرگ الکترونیکی مردادماه برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی صفر، ۱ و ۲ و نیز خانواده‌های زیر پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح در هرمزگان فعال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتبار کالابرگ الکترونیکی مردادماه در هرمزگان برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی صفر، ۱ و ۲ و همچنین خانواده‌های زیر پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح فعال شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اعلام این خبر گفت: مشمولان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از اعتبار کالابرگ استفاده کنند.

کیامرث برخورداری افزود: مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی و میوه و تره‌بار از جمله اقلامی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ وجود دارد.

وی همچنین اعلام کرد: اعتبار کالابرگ برای خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنان ۳، ۴، ۵ و ۶ است، روز ۲۵ هر ماه و برای خانوارهای با رقم پایانی ۷، ۸ و ۹ نیز روز پنجم ماه بعد فعال می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به ضرورت رعایت نکات امنیتی گفت: شهروندان فقط به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کنند و از باز کردن درگاه‌های ناشناس خودداری کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس

برچسب ها: کالابرگ ، فعال ، هرمزگان
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