باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حسن فتحی، رئیس اتحادیه شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری کشوری، با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی اظهار داشت: عملیات انتقال زائران اربعین در دو مرحله اعزام و بازگشت برنامه‌ریزی شده است. با وجود اینکه مرحله اعزام به‌صورت مطلوب انجام شد، مرحله بازگشت به دلیل فشردگی زمانی، با چالش‌هایی همراه است که برای رفع آن تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ شده است.

فتحی با بیان اینکه زائران در یک بازه زمانی ۲۰ روزه به سمت مرز‌ها حرکت کردند، اما بازگشت آنها در مدت‌زمان بسیار کوتاه‌تر (حدود ۳ تا ۴ روز) صورت می‌گیرد، تصریح کرد: با توجه به دمای هوای بسیار بالا در مناطق مرزی، اولویت اصلی ما این است که زائران کمترین زمان ممکن را در این هوای گرم در پایانه‌های مرزی سپری کنند.

وی در خصوص جزئیات تمهیدات اجرایی گفت: از سه روز گذشته، عمده ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی کشور به‌صورت «یک‌سر خالی» به سمت مرز‌های عراق اعزام شده‌اند تا در پایانه‌های مرزی دپو شوند. با این اقدام، اتوبوس‌ها در شهر‌های مبدأ برای مسافرگیری متوقف نمی‌شوند و بلافاصله پس از تخلیه مسافران در مقاصد، به‌صورت خالی به مرز بازمی‌گردند که این امر موجب افزایش چالاکی ناوگان و تکرار سریع‌تر سرویس‌ها خواهد شد.

رئیس شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری کشوری با اشاره به دغدغه سلامت مسافران و پیشگیری از حوادث جاده‌ای، خاطرنشان کرد: برای مقابله با خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان در این مسیر‌های طولانی، مالکین اتوبوس‌ها مکلف شده‌اند که از یک راننده اضافه استفاده کنند تا هر اتوبوس با دو راننده تردد کند. علیرغم تحمیل هزینه‌های اضافه به سرمایه‌گذاران، این اقدام برای حفظ ایمنی و ارتقای کیفیت خدمات در ایام پیک بازگشت ضروری است. وی همچنین از همکاری پلیس راهور در افزایش ساعات کاری برای مدیریت ترافیک قدردانی کرد.

فتحی در خصوص قیمت بلیط اتوبوس‌ها در ایام اربعین گفت: خوشبختانه شاهد افزایش محسوسی در قیمت بلیط‌ها نبوده‌ایم و نرخ‌ها تنها حدود ۲۵ درصد نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش داشته است. این افزایش ۲۵ درصدی که به‌صورت ثابت و کشوری اعمال شده، با وجود رشد هزینه‌های جاری بسیار ناچیز است و در مقایسه با سایر خدمات که رشد قیمت چند برابری داشته‌اند، این رقم کاملاً کنترل‌شده و منصفانه در نظر گرفته شده است.