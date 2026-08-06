باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد، روند افزایش محسوس دمای هوا در طول روز و تداوم ناپایداری‌های عصرگاهی در ارتفاعات استان حاکم است. آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران در ارتفاعات، به‌ویژه ارتفاعات شرقی وجود دارد.

همچنین، تحت تأثیر تشدید بادهای ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، احتمال نفوذ گردوغبار به نواحی شرقی استان دور از انتظار نیست.

وضعیت دریایی:

تا روز شنبه، وزش باد قابل‌ملاحظه‌ای در مناطق دریایی پیش‌بینی نمی‌شود و با وجود وزش بادهای سطحی، شرایط جهت امور دریایی و دریانوردی با رعایت احتیاط شناورها مساعد خواهد بود. با این حال، از روز یکشنبه ۱۸ مرداد، با افزایش سرعت بادهای جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و به‌تدریج شرق خلیج فارس، دریا متلاطم خواهد شد.

توصیه‌های جوی:

با توجه به کاهش رطوبت نسبی، افزایش محسوس دما در طول روز در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود. از اوایل هفته آینده، ضمن ماندگاری هوای گرم، به دلیل افزایش رطوبت نسبی ناشی از وزش بادهای جنوب شرقی، کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه انتظار می‌رود.

در همین راستا به شهروندان توصیه می‌شود از قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات گرم روز و ترددهای غیرضرور در زمان غبارآلود شدن هوا اجتناب کنند. همچنین تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و دامداری‌ها و صرفه‌جویی در مصرف آب و برق مورد توجه قرار گیرد.

منبع:اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان