باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر کاهش ذخایر موشکی پنتاگون را رد کرده و مدعی است که ارتش آمریکا ذخایر عظیمی را حفظ کرده و به سرعت در حال گسترش تولید است.

ترامپ در پستی در تروث سوشال نوشت: «ایالات متحده مقادیر عظیمی مهمات به ویژه از انواع خاص دارد. علاوه بر این، مقادیر زیادی در صورت نیاز تولید و به ایالات متحده ارسال می‌شود. شرکت‌های دفاعی در حال ساخت بیشترین تعداد کارخانه و تأسیسات در تاریخ کشورمان هستند.»

رئیس جمهور ایالات متحده همچنین به منابع پشت پرده گزارش‌های رسانه‌ای حمله لفظی کرد و تهدید کرد که مسئولان با عواقب قانونی رو‌به‌رو خواهند شد.

او نوشت: ««افشاگران» این اظهارات خیانت‌آمیز تحت تعقیب هستند. احکام حبس طولانی مدت درخواست خواهد شد!»

پیش از این واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرده بود که ترامپ در جلسه کابینه هفته گذشته در کمپ دیوید در مریلند با پیت هگست، وزیر جنگ بر سر کمبود شدید مهمات که گزینه‌های نظامی علیه ایران را محدود کرده، درگیر شده است.

منبع: الجزیره