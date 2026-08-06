باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - طبیعت چهارمحال و بختیاری، سرشار از رنگ، طراوت و چشم‌انداز‌های کم‌نظیر در قاب دوربین میثم بابایی فارسانی، هنرمند و عکاس استان، جلوه‌ای تازه یافته است.

این مجموعه تصاویر، زیبایی گل‌ها، شکوفه‌های بهاری، گیاهان بومی و مناظر طبیعی استان را در فصل‌های مختلف سال به تصویر کشیده و بخشی از تنوع زیستی و ظرفیت‌های طبیعی چهارمحال و بختیاری را به نمایش می‌گذارد.

نگاه هنرمندانه این عکاس، علاوه بر ثبت جلوه‌های بصری طبیعت، روایتگر آرامش، سرزندگی و هویت طبیعی بام ایران است؛ آثاری که می‌توانند نقش مؤثری در معرفی جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های محیط‌زیستی استان ایفا کنند.

چهارمحال و بختیاری با برخورداری از گونه‌های متنوع گیاهی، دشت‌های گل، شکوفه‌زار‌ها و چشم‌انداز‌های بکر، یکی از زیباترین مناطق طبیعی کشور به شمار می‌رود و ثبت این زیبایی‌ها توسط هنرمندان، گامی ارزشمند در حفظ، معرفی و پاسداشت میراث طبیعی استان است.

مجموعه تصاویر ثبت‌شده توسط میثم بابایی فارسانی، دعوتی است برای تماشای طبیعتی که در هر فصل، با رنگ‌ها و جلوه‌های متفاوت، زیبایی‌های بام ایران را به نمایش می‌گذارد.