جانشین پلیس راه راهور فراجا از وقوع تصادفی هولناک در محور اهواز-خرمشهر خبر داد و گفت: برخورد رخ‌به‌رخ دو دستگاه خودروی سمند، هر ۲ خودرو را به آتش کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محور امام صادق (اهواز–خرمشهر) خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۲۲:۴۰ چهارشنبه ۱۴ مرداد، دو دستگاه خودروی سمند در این محور به‌صورت رخ‌به‌رخ با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: شدت برخورد به حدی بود که هر ۲ خودرو دچار آتش‌سوزی شدند و ۴ سرنشین حاضر در ۲ خودرو در میان شعله‌های آتش جان باختند. شدت سوختگی پیکر‌ها به گونه‌ای است که در بررسی‌های اولیه، تشخیص هویت و حتی جنسیت جان‌باختگان امکان‌پذیر نبوده و شناسایی آنان پس از انجام آزمایش‌های تخصصی انجام خواهد شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه علت کارشناسی این سانحه، انحراف به چپ یکی از خودرو‌های سمند اعلام شده است، گفت: بررسی دقیق ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد.

سرهنگ محبی با هشدار به رانندگان افزود: انحراف به چپ یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات رخ‌به‌رخ در جاده‌هاست و این تخلف اغلب در نتیجه عواملی مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی یا بی‌توجهی به جلو رخ می‌دهد.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آمادگی جسمی و ذهنی خود اطمینان حاصل کنند و در طول مسیر نیز با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های پرخطر و استراحت کافی، از بروز حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.

سرهنگ محبی تأکید کرد: یک لحظه بی‌احتیاطی می‌تواند جان چندین انسان را بگیرد. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مهم‌ترین راه برای حفظ جان خود و دیگر کاربران جاده است.

منبع: پلیس راه راهور

برچسب ها: پلیس راه راهور ، تصادف مرگبار
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
مشکل عدم رعایت سرعت مجاز در جاده هاست.بعضی از رانندگان بدلیل خستگی و سرعت بالا فاجعه می آفریند. وضعیت خودروها مزیت به علتند.اول رعایت قوانین بعداً ....
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
البرز بختیاری
۱۷:۳۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
هر چیزی سرهنگ مروانی گفت همان است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
در این دوکارخانه آشغال سازی را ببندید
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
چرا جاده ها رو دو طرفه نمی کنید 90درصد تصادفات در ایران شاخ به شاخ شدنه
۳
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
سعید کریمی نسب
۱۳:۳۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
داداش جاده اهواز خرمشهر خودش دوطرفه ست.. باید بگین دوبانده بشه.. متاسفانه چند ساله این جاده کشته میده.. ولی الانم ساخت باند دوم تقریبا یک ساله شروع شده.. هنوز اول کاره.. امیدوارم تا ساختن باند دوم.. کسی آسیب نبینه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
من هرساله برای اربعین از این جاده استفاده می کنم ولی جاده خیلی بدی است و متاسفانه دولت کاری برای خوزستان نکرده
۴
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتشان کند آن شاالله.
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
محصولات ایران خودرو بهتر ازین نمیشه
۳
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
چ ربطی داره

همش ربط میدین

شاخ ب شاخ شده

خیال میکنین در حد سلام و احوالپرسی بوده؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
با بالاترین سرعت ممکن منجر به این تصادف شده
عادت شده تقصیر رو از خودمون دور کنیم
چه جاده مشکل داره چه ماشین کیفیت نداشته
باشه ما که راننده هستیم باید مراقب باشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
بله برق و اب و گاز هم مردم میخورند
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