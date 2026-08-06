باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در محور امام صادق (اهواز–خرمشهر) خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۲۲:۴۰ چهارشنبه ۱۴ مرداد، دو دستگاه خودروی سمند در این محور بهصورت رخبهرخ با یکدیگر برخورد کردند.
وی افزود: شدت برخورد به حدی بود که هر ۲ خودرو دچار آتشسوزی شدند و ۴ سرنشین حاضر در ۲ خودرو در میان شعلههای آتش جان باختند. شدت سوختگی پیکرها به گونهای است که در بررسیهای اولیه، تشخیص هویت و حتی جنسیت جانباختگان امکانپذیر نبوده و شناسایی آنان پس از انجام آزمایشهای تخصصی انجام خواهد شد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه علت کارشناسی این سانحه، انحراف به چپ یکی از خودروهای سمند اعلام شده است، گفت: بررسی دقیق ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد.
سرهنگ محبی با هشدار به رانندگان افزود: انحراف به چپ یکی از مهمترین عوامل وقوع تصادفات رخبهرخ در جادههاست و این تخلف اغلب در نتیجه عواملی مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، خستگی و خوابآلودگی یا بیتوجهی به جلو رخ میدهد.
وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آمادگی جسمی و ذهنی خود اطمینان حاصل کنند و در طول مسیر نیز با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای پرخطر و استراحت کافی، از بروز حوادث جبرانناپذیر جلوگیری کنند.
سرهنگ محبی تأکید کرد: یک لحظه بیاحتیاطی میتواند جان چندین انسان را بگیرد. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مهمترین راه برای حفظ جان خود و دیگر کاربران جاده است.
منبع: پلیس راه راهور