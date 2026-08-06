مدیر مرکز افق حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین(ع) از برگزاری هفتمین سالانه موکب این آستان مقدس در دهه پایانی ماه صفر با هدف خدمت‌رسانی به زائران بازگشتی اربعین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سلیمان مهدوی، مدیر مرکز افق حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع)، از برگزاری هفتمین سالانه موکب حرم مطهر خبر داد.

او با اشاره به برگزاری این موکب گفت: این موکب هر ساله در دهه پایانی ماه صفر برپا می‌شود و امسال نیز هفتمین سال برگزاری آن است.

مدیر مرکز افق حرم مطهر در تشریح دلیل انتخاب این زمان تأکید کرد: هدف از برگزاری موکب در دهه آخر ماه صفر، خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) است که در مسیر بازگشت از زیارت اربعین قرار دارند و از این مسیر عبور می‌کنند.

او افزود: این ایام همچنین مصادف با شهادت جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) است، بنابراین این فرصت بهانه‌ای برای گرامیداشت مقام این بزرگواران و پاسداشت یاد و خاطره آنان در میان عزاداران و زائران است.

مهدوی اظهار کرد: برنامه‌های موکب حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) صبح‌ها رأس ساعت ۶:۳۰ و شب‌ها پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در صحن بیرونی حرم مطهر برگزار خواهد شد.

مدیر مرکز افق در ادامه تصریح کرد: علاوه بر برنامه‌های عزاداری، غرفه‌های خدمات پزشکی، ویژه کودکان، مشاوره و غرفه‌های پذیرایی به‌طور هم‌زمان به عزاداران و زائران خدمات‌رسانی خواهند کرد. همچنین غرفه‌هایی نیز ویژه افرادی که نذوراتی دارند در نظر گرفته شده است تا نذورات خود را اهدا کنند.

مهدوی در پایان از عموم مردم، عزاداران و زائران دعوت کرد تا در این موکب معنوی و خدمت‌رسان حضور یافته و از فیوضات این ایام بهره‌مند شوند.

برچسب ها: مرکز افق آستان مقدس امامزاده ، حرم سیدعلاءالدین حسین ، عزاداران ، دهه صفر
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