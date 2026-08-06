باشگاه خبرنگاران جوان - سلیمان مهدوی، مدیر مرکز افق حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع)، از برگزاری هفتمین سالانه موکب حرم مطهر خبر داد.

او با اشاره به برگزاری این موکب گفت: این موکب هر ساله در دهه پایانی ماه صفر برپا می‌شود و امسال نیز هفتمین سال برگزاری آن است.

مدیر مرکز افق حرم مطهر در تشریح دلیل انتخاب این زمان تأکید کرد: هدف از برگزاری موکب در دهه آخر ماه صفر، خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) است که در مسیر بازگشت از زیارت اربعین قرار دارند و از این مسیر عبور می‌کنند.

او افزود: این ایام همچنین مصادف با شهادت جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) است، بنابراین این فرصت بهانه‌ای برای گرامیداشت مقام این بزرگواران و پاسداشت یاد و خاطره آنان در میان عزاداران و زائران است.

مهدوی اظهار کرد: برنامه‌های موکب حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین (ع) صبح‌ها رأس ساعت ۶:۳۰ و شب‌ها پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در صحن بیرونی حرم مطهر برگزار خواهد شد.

مدیر مرکز افق در ادامه تصریح کرد: علاوه بر برنامه‌های عزاداری، غرفه‌های خدمات پزشکی، ویژه کودکان، مشاوره و غرفه‌های پذیرایی به‌طور هم‌زمان به عزاداران و زائران خدمات‌رسانی خواهند کرد. همچنین غرفه‌هایی نیز ویژه افرادی که نذوراتی دارند در نظر گرفته شده است تا نذورات خود را اهدا کنند.

مهدوی در پایان از عموم مردم، عزاداران و زائران دعوت کرد تا در این موکب معنوی و خدمت‌رسان حضور یافته و از فیوضات این ایام بهره‌مند شوند.