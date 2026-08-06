بنا بر اعلام هواشناسی قم از روز جمعه دمای هوای استان کاهش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان -. هواشناسی قم اعلام کرد: امروز پنجشنبه آسمان صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود که در مناطق مستعد استان به رخداد گردوخاک خواهد انجامید.
از اواخر وقت روز پنجشنبه افزایش ابر رخ خواهد داد. طی روزهای جمعه و شنبه آسمان قسمتی ابری، که در برخی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شرقی و گردوخاک خواهد بود.
روز یکشنبه آسمان صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی انتظار میرود.
روند دمای هوا طی دیروز و امروز پنجشنبه (۱۵ مرداد) افزایش نسبی داشت، اما از روز جمعه دمای هوا کاهش خواهد یافت.