۸ نفر از اشرار مسلح شاخص و مرتبطین گروهک‌های تروریستی دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: ۸ نفر از اشرار و مرتبطین گروهک‌های تروریستی منطقه که با تشکیل تیم‌های مسلح اقدام به ایجاد ناامنی و اجرای اقدامات مختلف ضدامنیتی، گروگان‌گیری نیرو‌ها و مهندسین فعال در حوزه زیرساخت‌های استان سیستان و بلوچستان، حمله به گشت‌ها و مقر‌های نظامی و انتظامی، سرقت‌های مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت در مناطق مرکزی استان می‌کردند، با تلاش‌های مجاهدانه جامعه اطلاعاتی شناسایی و طی چند عملیات ویژه دستگیر شدند. 

از این اشرار مقادیری مهمات و تعدادی سلاح کشف شد.

لازم به ذکر است، از اهداف این اشرار شناسایی مقر‌ها و اماکن نظامی و انتظامی و همچنین شرکت‌ها و نیرو‌های فعال در حوزه توسعه و آبادانی استان بوده است.

این اشرار با هماهنگی گروهک‌های تروریستی اقدام به ربایش افراد شاخص و مهندسین طرح‌های عمرانی و زیرساختی منطقه کرده و سپس افراد به گروگان‌گرفته شده را تحویل گروهک‌های تروریستی مستقر در آن سوی مرز‌ها می‌دادند.

برچسب ها: اشرار مسلح ، قرارگاه قدس سپاه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
سیستان بلوچستان = تروریست خیز
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
غضنفر
۱۲:۴۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
باید آنها را کور کرد!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
فقط اعدام
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
روژان
۱۱:۰۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
فقط اعدام
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
م‌ف
۱۱:۰۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
بکشید‌آن‌بی‌شرف‌هارا
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
احسنت. باید دست و پای این اوباش از جامعه قطع شود
۱
۲۱
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