معاون معاون نظام پرداخت بانک مرکزی گفت: برای استفاده از کیف پول ایران افراد نیازی به مراجعه حضوری به شبکه بانکی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مانی یکتا، معاون نظام پرداخت بانک مرکزی، با اشاره به راه‌اندازی «کیف پول ایران» بیان کرد: از کیف پول کارمزدی اخذ نمی‌شود و دوباره تأکید می‌کنم که هیچ کارمزدی از کاربران دریافت نخواهد شد.

او افزود: یکی از پرکاربردترین خدمات در کشور، انتقال وجه کارت به کارت است و در حال حاضر روزانه حدود ۲۲۲ میلیون تراکنش کارت به کارت انجام می‌شود. این خدمت می‌تواند به‌عنوان مکمل انتقال وجه کارت به کارت مورد استفاده قرار گیرد. در این روش، به جای وارد کردن ۱۶ رقم شماره کارت مقصد، تنها کافی است شماره تلفن همراه گیرنده وجه وارد شود.

یکتا ادامه داد: پس از انجام انتقال وجه، هم فرستنده و هم گیرنده از تراکنش موفق مطلع می‌شوند. همچنین گیرنده می‌تواند در همان لحظه سه گردش آخر کیف پول خود را مشاهده کند و هر زمان که بخواهد موجودی کیف پول را به حساب بانکی خود انتقال دهد.

معاون نظام پرداخت بانک مرکزی درباره امکان استفاده از این خدمت برای کالابرگ و یارانه نیز گفت: در خصوص کالابرگ، با توجه به اینکه در حال حاضر سازوکار مشخص خود را دارد، همچنان روند فعلی ادامه خواهد داشت، اما درباره یارانه هماهنگی‌هایی انجام شده است تا در صورت تأیید ذی‌نفع، بخشی از مبلغ یارانه افراد به کیف پول ایران آنها منتقل شود.

او با اشاره به کاربرد کیف پول ایران در پرداخت‌های دیجیتال اظهار کرد: مهم‌ترین کاربرد این کیف پول، انتقال وجه از طریق کد‌های دستوری USSD است. مردم می‌توانند با استفاده از تلفن همراه و تنها با در اختیار داشتن شماره تلفن همراه فرد مقابل، انتقال وجه را انجام دهند. پس از انجام تراکنش نیز هر دو طرف از انتقال موفق مطلع خواهند شد. همچنین سازوکار‌های مختلفی برای این خدمت در نظر گرفته شده است.

یکتا در پاسخ به این پرسش که آیا این خدمت به بانک خاصی وابسته است یا خیر، گفت: نیازی به مراجعه حضوری به شبکه بانکی وجود ندارد. تنها شرط استفاده از این خدمت آن است که افراد با یکی از شماره‌های تلفن همراهی که به نام خودشان ثبت شده است، اقدام به فعال‌سازی کیف پول ایران کنند. تأکید می‌کنم شماره تلفن همراهی که با آن فعال‌سازی انجام می‌شود، حتماً باید به نام خود فرد باشد.

وی افزود: متقاضیان با شماره‌گیری کد دستوری «ستاره ۹۸ مربع» و انتخاب گزینه ثبت‌نام، می‌توانند فرایند فعال‌سازی را تکمیل کنند. در حال حاضر شناسنامه کاربری برای حدود ۹۰ میلیون نفر از هموطنان ایجاد شده است و این افراد همان کسانی هستند که در نظام بانکی کشور حساب دارند؛ بنابراین پوشش این خدمت تقریباً صددرصدی است.

معاون نظام پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بخش عمده فرایند ثبت‌نام پیش از این توسط بانک مرکزی انجام شده و تنها مرحله باقی‌مانده، اتصال شماره تلفن همراه افراد که به نام خودشان است به کد ملی آنهاست تا امکان دسترسی به کیف پول ایران برایشان فراهم شود.

برچسب ها: بانک مرکزی ، کیف پول
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