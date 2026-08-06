باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان جعفری، معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش گفت: یکی از ماموریت‌های بسیار ویژه که برای پایگاه هوایی شهید دوران و جنگنده‌های سوخو-۲۴ طراحی شده بود، هدف قرار دادن مرکز فرماندهی هوایی آمریکا (سنتکام) در منطقه بود. بر اساس مطالعات اطلاعاتی و عملیاتی، این ماموریت با چالش‌های بسیار بزرگی از جمله وجود یک رینگ پدافندی بسیار سخت روبه‌رو بود. این پایگاه که در الحدید واقع شده، بزرگ‌ترین پایگاه هوایی ایالات متحده در منطقه محسوب می‌شود و از سامانه‌های پدافندی قدرتمندی نظیر پاتریوت برای محافظت از خود بهره می‌برد.

وی افزود: علاوه بر سامانه‌های پدافندی، گشت‌های هوایی ۲۴ ساعته توسط هواپیماهای سنتکام و همچنین هواپیماهای دولت قطر در ارتفاعات مختلف، نشان‌دهنده دشواری و خطرات بالای این ماموریت بود. با وجود این شرایط، خلبانان ما با آگاهی کامل از ریسک بسیار بالا و با اتکا به اطلاعات کافی، این ماموریت را پذیرفتند و در واقع با انجام این عملیات، آنچه «ناممکن» پنداشته می‌شد را ممکن کردند. به دلیل وجود مرز آبی میان ایران و الحدید، این پروازها باید در مسیر عبور از خلیج فارس، در ارتفاع پست انجام می‌شدند که چالش‌های عملیاتی را دوچندان می‌کرد.