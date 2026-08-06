باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - داده‌های کشتیرانی نشان می دهد که ترافیک از طریق تنگه هرمز و تنگه باب المندب، نقاط کلیدی دریایی در خلیج فارس، روز چهارشنبه نسبت به روز قبل به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

داده‌های کشتیرانی کپلر نشان داد که تنها دو کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند، از جمله یک کشتی حامل زغال سنگ با پرچم پاناما که وارد آبراه شده و یک کشتی دیگر با پرچم جزایر مارشال که از آن خارج شده است، که نسبت به هشت کشتی در روز قبل کاهش یافته است.

قبل از شروع تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه و بسته شدن تنگه هرمز، تقریباً ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشتی معمولاً از این آبراه عبور می‌کردند.

داده‌های کپلر نشان می‌دهد که در باب المندب، تنها یک کشتی باری، یک کشتی فله‌بر با پرچم باهاما، روز چهارشنبه از این تنگه عبور کرد که نسبت به ۲۰ کشتی روز قبل کاهش یافته است.

انصارالله یمن روز چهارشنبه اعلام کردند که به یک نفتکش سعودی در سواحل شهر بندری ینبع در دریای سرخ حمله کردند و به یک نفتکش سعودی دیگر در خلیج عدن حمله موشکی انجام داده‌اند.

انصارالله یمن از ماه گذشته در واکنش به محاصره یمن توسط عربستان سعودی، محاصره دریایی عربستان سعودی در دریای سرخ را اعمال کرده‌اند.

منبع: رویترز