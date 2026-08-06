باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی‌اکبر ایرانشاهی رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوق پروژه نیروگاه‌های تجدید پذیر یکی از ابزار‌های مالی در بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی محسوب می‌شود.

او افزود: متقاضیان تأسیس این نوع صندوق باید ابتدا طرح توجیهی پروژه به همراه مدارک و مستندات لازم که در تارنمای سازمان بورس در دسترس عموم قرار دارد را به سازمان ارائه دهند، پس از بررسی درخواست و برگزاری جلسات مرتبط به منظور ارایه گزارش متقاضیان جهت احراز توانمندی اجرای پروژه توسط ایشان، مجوز تاسیس صندوق توسط سازمان بورس صادر می‌شود. در ادامه پس از تاسیس صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، پس از احراز شرایط لازم، سازمان بورس مجوز پذیره نویسی و سپس مجوز فعالیت را صادر خواهد کرد.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در مرحله پذیره‌نویسی، سرمایه‌های خرد و کلان مردم جمع‌آوری می‌شود؛ منابع صندوق صرف احداث نیروگاه خورشیدی می‌شود. پس از پیشرفت پروژه و بهره‌برداری، ارزش واحد‌های صندوق افزایش یافته و سرمایه‌گذاران از محل سود پروژه یا افزایش ارزش آن منتفع می‌شوند. این سازوکار باعث می‌شود مردم مستقیماً در پروژه‌های ملی مشارکت کنند.

او اهمیت وجود صندوق پروژه‌ها در بازار سرمایه را اینگونه نام برد:

تأمین مالی بلندمدت پروژه‌های بزرگ بدون اتکا به منابع بانکی

هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری مولد به‌جای فعالیت‌های غیرمولد

مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های کشور

افزایش شفافیت و نظارت، زیرا پروژه تحت مقررات بازار سرمایه اجرا می‌شود

برخورداری از بازاری برای خرید و فروش واحد‌های سرمایه‌گذاری و افزایش نقدشوندگی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه

این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به پرسش که چرا صندوق پروژه برای تجدیدپذیر‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؟ گفت: نیروگاه‌های تجدیدپذیر به سرمایه اولیه نسبتاً زیادی نیاز دارند، اما پس از بهره‌برداری جریان درآمدی قابل پیش‌بینی ایجاد می‌کنند. به همین دلیل صندوق پروژه، یکی از ابزار‌های مناسب برای تأمین مالی این حوزه است و می‌تواند توسعه ظرفیت تولید برق پاک و کاهش ناترازی برق را سرعت دهد.

او افزود: نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی با نماد سولار پذیره‌نویسی خود را انجام داده و مجوز فعالیت صندوق صادر شده است و واحد‌های سرمایه گذاری آن در حال حاضر در بورس قابل معامله است دو صندوق پروژه تجدیدپذیر جدید به منظور احداث نیروگاه خورشیدی در حال اخذ مجوز به منظور پذیره‌نویسی هستند زمان دقیق پذیره نویسی هر صندوق در اطلاعیه رسمی سازمان بورس و بورس مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.