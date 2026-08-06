سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: آن دسته از کارکنان وظیفه که به هردلیل خدمت سربازی خود را به اتمام نرسانده‌اند، می‌بایست وضعیت سربازی خود را از طریق یگان خدمتی تعیین تکلیف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب شایعات فضای مجازی با عنوان معافیت سربازان فراری اعلام کرد: آن دسته از کارکنان وظیفه که به هردلیل خدمت سربازی خود را به اتمام نرسانده‌اند، می‌بایست وضعیت سربازی خود را از طریق یگان خدمتی تعیین تکلیف کنند و هیچ نوع معافیت جدیدی برای آنان در نظرگرفته نشده است.

کارکنان وظیفه فراری در صورت عدم تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق یگان خدمتی، با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، استخدام، خروج از کشور و ... مواجه خواهند شد.

همچنین رسیدگی به هرنوع درخواست کارکنان وظیفه فراری از جمله معافیت پزشکی، کسرخدمت‌های سربازی بواسطه تاهل و فرزند و کسرخدمت ایثارگری والدین و ... در صورت تعیین تکلیف وضعیت فرار آنان از طریق یگان خدمتی قابل بررسی می‌باشد.

در این اطلاعیه آمده است: مشمولان عزیز تنها مرجع اطلاع رسانی اخبار وظیفه عمومی، پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و کانال‌های سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ می‌باشد و به اخبار کذبی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، اعتماد نکنند.

برچسب ها: سازمان وظیفه عمومی ، خدمت سربازی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
لطفا به افرادی که تو این چند روز جنگ در مناطق جنگی سربازیشون رو گذروندن یه تخفیفی،ایثارگری ،کاهش سنواتی و... بدید مثلاً کسی که دوازده روز بعضافه چهل و دو روز سربازییش رو تهران گذرانده و شب و روز موشک به تهران می‌بارید با کسی که سربازییش رو تو اردبیل که جنگ نبود گذرونده باید فرقی داشته باشه
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
بیخود نبود قبلا میگفتن اجباری....
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
خوب با این وضعیت اقتصادی دولت ..طرح خرید دوباره برای غایبین 5سال به بالا بزارند و همه چی تموم بشه ..حتما نمیتونن بروند خدمت به این خاطر غایب هستند
۳
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۶:۴۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
حداقل تخفیف یابخششی بزارید بعضییها ازترس زندان وجریمه نقدی نمیان
۱
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۶:۱۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
امید رابه جامه برگردانید شرایط اقتصادی بهتر کنید تا جوانان تشویق بشوندبیان خدمت
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
چرا مثل قبل این کسانی که سرباز فراری محسوب میشن دستگیرنمیکنین. زمان ما که خوب بگیروببند داشتید. پیگیری شود
۲۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
سربازی باید یکسال باشه نه بیشتر
۱
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
حداقل یه طرح تشویقی چیزی بزارید که اونا دلخوش بشن بیان بقیه خدمتشون انجام بدن شما که فقط محرومشون میکنید از همه چیز
۲
۵۴
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