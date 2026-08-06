رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ارزش گندم خریداری‌شده به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ همت) رسیده که تاکنون یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - صیادی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در لرستان اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده که ارزش این میزان خرید به حدود ۱۵ همت می‌رسد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱.۳ همت از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است، افزود: پرداخت مطالبات کشاورزان در اولویت قرار دارد و پیگیری‌های لازم از طریق وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است تا باقی‌مانده مطالبات نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت حفظ گندم در شبکه رسمی خرید تضمینی، از کشاورزان خواست از عرضه محصول خارج از چرخه قانونی خودداری کنند.

وی گفت: انتظار داریم گندم‌کاران اجازه ندهند گندمی که برای تأمین نان مردم تولید شده، از مسیر اصلی خارج شود یا در انبارهای غیرمجاز و غیراستاندارد نگهداری شود، زیرا این اقدام می‌تواند موجب افت کیفیت محصول و بروز خسارت شود.

صیادی با اشاره به اهمیت گندم به عنوان یک محصول راهبردی، خاطرنشان کرد: همکاری کشاورزان در تحویل محصول به مراکز مجاز خرید تضمینی، نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی کشور و تأمین پایدار آرد و نان مورد نیاز مردم دارد.

وی در پایان تأکید کرد: تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه جهاد کشاورزی است و تلاش خواهیم کرد با تأمین اعتبارات لازم، این مطالبات هرچه سریع‌تر به حساب کشاورزان واریز شود.

 

 

برچسب ها: گندم آبی و گندم دیم ، لرستان
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