وقوع دهمین آتش‌سوزی در پناهگاه حیات وحش میانکاله، بار دیگر ضرورت حفاظت از یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره کشور و برخورد با عوامل ایجاد حریق را یادآور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پناهگاه حیات وحش میانکاله با وسعت ۶۸ هزار هکتار، یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های طبیعی کشور، در یک ماه گذشته برای دهمین بار طعمه حریق شد.

محیط‌بانان، نیرو‌های امدادی و دستگاه‌های اجرایی با حضور میدانی و عملیات مستمر، بار دیگر برای مهار آتش وارد عمل شدند تا از گسترش شعله‌ها به بخش‌های دیگر این ذخیره‌گاه زیست‌کره جلوگیری کنند.

در جریان عملیات اطفای حریق، یک دستگاه تراکتور که در ایجاد آتش‌بُر و جلوگیری از پیشروی شعله‌ها مشارکت داشت، در آتش گرفتار شد، اما راننده آن پیش از گسترش شعله‌ها موفق به نجات خود شد.

حریق‌های اخیر علاوه بر پوشش گیاهی و زیستگاه گونه‌های جانوری، زندگی دامداران ساکن منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: برای افزایش ضریب حفاظت، نیرو‌هایی از اداره‌کل و شهرستان‌های همجوار به میانکاله اعزام شده‌اند و تجهیزات و ماشین‌آلات نیز در منطقه مستقر هستند.

محمدرضا کنعانی افزود: بررسی‌ها و شواهد موجود، احتمال دخالت عوامل انسانی در آتش‌سوزی‌های اخیر را تقویت می‌کند و این موضوع با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در دست بررسی است.

او از مردم خواست از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند و در صورت روشن کردن آتش، پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.

تکرار آتش‌سوزی‌ها در میانکاله، زنگ خطری جدی برای حفاظت از یکی از مهم‌ترین میراث‌های طبیعی کشور است؛ میراثی که تداوم حیات آن، نیازمند مشارکت عمومی و برخورد قاطع با عوامل تخریب‌کننده خواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: تالاب میانکاله ، محیط زیست مازندران
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