کامیانی رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برای میزبانی جام باشگاه‌های فوتسال در کیش اقدام می‌کنیم؛ به دنبال سهمیه دو نماینده برای ایران هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان- احسان کامیانی، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با اشاره به بازگشت جام باشگاه‌های فوتسال آسیا (لیگ قهرمانان) اظهار داشت: در این رقابت‌ها تیم‌های افغانستان، اندونزی، ایران، عراق، ژاپن، تایلند، ازبکستان و ویتنام حضور خواهند داشت. تاریخ برگزاری مسابقات نیز از ۱۵ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۶ (۶ تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۷) به تصویب رسیده است.

وی در ادامه گفت: جا دارد ابتدا از آقای تاج تشکر ویژه‌ای داشته باشیم. ایشان به عنوان رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC، پیگیری‌های فراوانی انجام دادند تا برگزاری مجدد لیگ قهرمانان فوتسال آسیا در دستور کار قرار بگیرد.

کامیانی درباره ابراز میزبانی فدراسیون ایران گفت: همه تیم‌های واجد شرایط حضور در مسابقات می‌توانند درخواست میزبانی بدهند. ما هم قطعا درخواست رسمی میزبانی را ارائه خواهیم کرد. پیشنهاد ما برگزاری این مسابقات در جزیره کیش است.

وی در مورد نمایندگان ایران عنوان داشت: مصوباتی در هیأت‌رئیسه فدراسیون داریم و طبق دستورالعمل‌ها پیش خواهیم رفت، اما می خواهیم با مهدی تاج رایزنی کنیم تا در صورت امکان ۲ تیم معرفی شوند؛ یعنی هم قهرمان فصل قبل و هم قهرمان لیگ برتر آتی.

کامیانی در پاسخ به این سؤال که جام باشگاه‌های فوتسال آسیا تا چه اندازه می‌تواند به سطح لیگ نخبگان فوتبال آسیا نزدیک شود، گفت: راه‌اندازی این رقابت‌ها خود یک گام بسیار مهم است. بسیاری از تیم‌های حاضر از بازیکنان خارجی باکیفیت بهره می‌برند و سطح فنی مسابقات بالاست. مطمئنم از همان دوره نخست شاهد رقابت‌های جذابی خواهیم بود.

رئیس کمیته فوتسال ادامه داد: هرچه این مسابقات تداوم پیدا کند، هم تعداد تیم‌های شرکت‌کننده افزایش خواهد یافت و هم از نظر فنی و اقتصادی رشد بیشتری خواهد داشت. استقبال کشور‌های مختلف از برگزاری چنین رقابت‌هایی نشان می‌دهد ظرفیت توسعه آن بسیار بالاست و حتی احتمال دارد در آینده مسابقات بیشتری نیز در کنار آن برگزار شود.

وی درباره مسائل مالی، اسپانسرینگ و پخش تلویزیونی نیز عنوان داشت: اگر میزبانی مسابقات به ایران برسد، تمام تلاشمان را می‌کنیم تا رقابت‌ها به بهترین شکل ممکن برگزار شود. همچنین برنامه‌ریزی لیگ برتر فوتسال را به گونه‌ای انجام خواهیم داد که نماینده ایران فرصت کافی برای آماده‌سازی و حضور قدرتمند در این مسابقات داشته باشد؛ همان‌گونه که برای تیم ملی در آستانه رقابت‌های مهم برنامه‌ریزی می‌کنیم.

کامیانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با آغاز دوباره جام باشگاه‌های فوتسال آسیا، مسیر پیشرفت باشگاه‌های فوتسال قاره بیش از گذشته هموار شود.

برچسب ها: فوتبال ، فوتسال
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