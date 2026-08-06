باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد رضا وفا متخصص تغذیه گفت: شیر پاستوریزه از زمان تولید تا مصرف ۴۸ ساعت در دمای یخچال قابلیت نگهداری را دارد.

وفا تاکید کرد: در تولید شیر به روش استریلیزه ماده افزودنی وجود ندارد و تنها فرایند تولید آن متفاوت خواهد بود.

وی ادامه داد: فرایند تولید شیر استریلیزه فرایند متفاوت از سایر محصولات لبنی است. در دمای ۱۰۰ درجه تولید می شود و تمام میکروب های پاتوژن آن از بین می رود قابلیت نگهداری در بیرون از یخچال به مدت چند ماه را دارد اما به محض باز کردن درب آن باید در یخچال نگهداری شود و ظرف ۴۸ ساعت مصرف شود.