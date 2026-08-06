باشگاه خبرنگاران جوان- پنجاه و سومین جلسه هیات رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا روز جمعه ۱۶ مردادماه در مقرر این کنفدراسیون در بانکوک برگزار می‌شود و سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال به عنوان عضو هیات رئیسه آسیا و امیرحسین منظمی دبیرکل به عنوان نماینده فدراسیون والیبال ایران در آن شرکت می‌کنند.

همچنین عصر روز جمعه ۱۶ مرداد، نشست هیات رئیسه مناطق مختلف آسیا از جمله آسیای مرکزی در بانکوک با حضور مسئولین کنفدراسیون والیبال آسیا برگزار خواهد که از دیگر برنامه‌های تقوی و منظمی در این سفر شرکت در نشست کاوا است.

حضور در بیست و ششمین دوره مجمع عمومی سالیانه کنفدراسیون والیبال آسیا از دیگر برنامه‌های رئیس و دبیرکل فدراسیون در این سفر است روز شنبه ۱۷ مرداد برگزار خواهد شد.

شنبه شب نیز مراسم معرفی برترین بازیکنان والیبال آسیا (گالا) در بانکوک برگزار خواهد شد که عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی با رای علاقمندان انتخاب شدند، از جمله این بازیکنان هستند که در این مراسم از آنان تجلیل خواهد شد. تقوی و منظمی در این مراسم شرکت می‌کنند تا شاهد تجلیل آسیا از ملی پوشان ساحلی ایران باشند.

آخرین برنامه رئیس فدراسیون والیبال در این سفر حضور در نشست نهایی تقویم مسابقات کاوابه میزبانی بانکوک است که روز یکشنبه ۱۸ مرداد برگزار می‌شود و هیات والیبال ایران بعد از این جلسه راهی تهران خواهد شد.

همچنین تقوی و منظمی در مدت سه روز حضور خود در تایلند دیدار‌های جداگانه‌ای با فابیو آزو رئیس فدراسیون جهانی والیبال و رامون سوزارا رئیس آسیا دارند.