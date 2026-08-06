ان‌بی‌سی نیوز در گزارشی به شمار بالای قربانیان حملات هوایی آمریکا به یمن در سال گذشته پرداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ان‌بی‌سی نیوز به نقل از منابعی اعلام کرد که حملات آمریکا به یمن در سال ۲۰۲۵ باعث کشته یا زخمی شدن صد‌ها غیرنظامی شده است.

بر اساس این گزارش، حملات انجام شده در ۱۷ و ۲۸ آوریل سال گذشته حدود ۱۵۰ غیرنظامی را به شهادت رسانده و ۲۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.

در ۶ آوریل ۲۰۲۵ یک خانه شخصی مورد حمله قرار گرفت، اما تعداد تلفات هنوز مشخص نیست. در این گزارش آمده است که طی یک دوره ۵۳ روزه، ارتش آمریکا صد‌ها حمله هوایی انجام داده و بیش از ۱۰۰۰ هدف را در سراسر یمن هدف قرار داده است.

ان‌بی‌سی نیوز تأکید کرد که با وجود گزارش‌های دقیق سازمان‌های حقوق بشری که به آمار بالای تلفات اشاره دارند، پنتاگون اذعان نکرده است که حملات هوایی آمریکا در یمن باعث مرگ غیرنظامیان شده است.

در ۱۵ مارس ۲۰۲۵، آمریکا به دستور دونالد ترامپ، حملات گسترده‌ای را علیه یمن آغاز کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام مدعی شد که این عملیات با هدف محافظت از منافع آمریکا و تضمین آزادی دریانوردی انجام شده است. در اوایل ماه مه سال گذشته، واشنگتن و انصارالله از طریق میانجیگری عمان بر سر آتش‌بس در یمن توافق کردند.

برچسب ها: حمله به یمن ، حملات هوایی آمریکا
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