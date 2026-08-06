باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ حسین تقی‌خانی رییس پلیس راه استان قزوین گفت: ماموران پلیس راه استان هنگام گشت‌زنی و کنترل ترافیک در آزادراه قزوین-زنجان به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و پس از صدور دستور توقف، متوجه شدند راننده خودرو پسربچه‌ای ۱۲ ساله است که بدون داشتن گواهینامه و مهارت لازم در حال رانندگی در یکی از پرترددترین مسیر‌های ارتباطی کشور بود.

وی با بیان اینکه سپردن خودرو به افراد فاقد گواهینامه، به ویژه کودکان و نوجوانان، تهدیدی جدی برای ایمنی ترافیک محسوب می‌شود، افزود: این اقدام مصداق بی‌توجهی آشکار به قوانین و به خطر انداختن جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده است.

رییس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: برابر مقررات و در اجرای دستور قضایی، خودروی مذکور به مدت یک هفته توقیف شده و اقدامات قانونی لازم علیه فرد مسوول انجام خواهد شد.

سرهنگ تقی‌خانی با هشدار به خانواده‌ها تاکید کرد: آزادراه محل آموزش رانندگی نیست و یک اشتباه کوچک از سوی فردی که هنوز توانایی کنترل شرایط بحرانی را ندارد، می‌تواند در مدت زمانی کوتاه به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود.

وی از والدین خواست از سپردن فرمان خودرو به فرزندان فاقد گواهینامه، حتی برای مسافت‌های کوتاه، خودداری کنند و خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه رانندگی افراد فاقد گواهینامه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.

منبع: ایرنا