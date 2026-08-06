باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ صدای فاتحه که در گلزار شهدای کرمان پیچید، انگار صفحات تاریخ رسانه ورق خورد؛ صفحاتی که نام خبرنگارانی را در خود دارد که روزی پشت دوربین و قلم ایستادند و امروز نامشان در قاب ماندگار شهادت میدرخشد.
اصحاب رسانه استان کرمان در این مراسم با حضور بر مزار شهدا، به مقام شامخ شهیدان، به ویژه ۲۱ شهید رسانهای ادای احترام کردند؛ شهدایی که مسیر خبرنگاری را از یک حرفه فراتر بردند و آن را به رسالتی برای دفاع از حقیقت تبدیل کردند.
از جمله این شهدای رسانهای میتوان به خبرنگار شهید غلامرضا نامدار محمدی، خبرنگار شهید مرتضی چمن، شهید حمید نظری مکیآبادی، خبرنگار شهید غلامرضا جعفر کرمانیپور، شهید حاج حسن مصطفوی، شهید غلامرضا آتشی گوهری، شهید احمد محمدی، شهید اسماعیل عمرانی، خبرنگار شهید محسن کرموند، شهید حمید نظریان و شهیده آیدا قاسمی اشاره کرد.
روایتگری که خودش بخشی از روایت شد
در این مراسم، سرهنگ سیدابراهیم یزدینژاد، از پیشکسوتان رسانه و «شهید زنده رسانه»، با گرامیداشت یاد همه شهدا، از شهدای صدر اسلام تا شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای دانشآموز مدرسه شجره شهرستان میناب، یاد و خاطره شهید محمود صارمی را نیز گرامی داشت و روز خبرنگار را فرصتی برای تجلیل از تلاشگران عرصه رسانه دانست.
سرهنگ یزدینژاد با اشاره به رسالت خبرنگاران گفت: خبرنگاری تنها انتقال خبر نیست، بلکه مسئولیتی بزرگ برای ثبت حقیقتها و جلوگیری از فراموش شدن حماسههاست.
وی در ادامه با اشاره به شهید محمد طایی، از نقش این شهید در عرصه فرهنگ و رسانه سالهای نخست انقلاب گفت و افزود: شهید محمد طایی از فعالان انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا و آمریکا بود که پس از پیروزی انقلاب به کشور بازگشت و در دفاع از نظام جمهوری اسلامی مسئولیتهایی بر عهده گرفت.
سرهنگ یزدینژاد با بیان خاطراتی از فعالیتهای رسانهای آن دوران اظهار کرد: در سالهای ابتدایی انقلاب، در شرایطی که گروهکهای مختلف با انتشار نشریات به دنبال اثرگذاری بر افکار عمومی بودند، نیروهای انقلابی نیز در عرصه فرهنگی و رسانهای وارد میدان شدند.
وی یادآور شد: نشریهای با امکانات محدود راهاندازی شد که شهید محمد طایی مدیرمسئول و من سردبیر آن بودم و حدود ۲۰ شماره از آن منتشر شد؛ اقدامی که با هدف روشنگری و مقابله با جریانهای انحرافی انجام میشد.
روزنامههایی که با خون شهید ماندگار شدند
سرهنگ یزدینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به شهید غلامرضا آتشی گوهری اشاره کرد و گفت: این شهید یک شخصیت کامل فرهنگی بود و هر جا حضور پیدا میکرد، کتاب، روزنامه و محصولات فرهنگی را همراه خود داشت تا فرهنگ و آگاهی را در میان رزمندگان گسترش دهد.
وی افزود: شهید آتشی گوهری در جریان عملیات کربلای ۵ و هنگام فعالیتهای رسانهای و تصویربرداری در منطقه عملیاتی به شهادت رسید.
سرهنگ یزدینژاد همچنین از شهید محسن کرموند یاد کرد و گفت: این شهید از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به منطقه عملیاتی اعزام شده بود و در کنار فعالیتهای فرهنگی، رساندن نشریات و اخبار به رزمندگان را دنبال میکرد.
وی بیان داشت: شهید کرموند در حالی که روزنامهها را برای استفاده نیروهای مستقر در منطقه همراه داشت، بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید و همان روزنامهها با خون او رنگین شد.
حاج قاسم؛ مدیری که رسانه را میشناخت
در این مراسم همچنین یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گرامی داشته شد؛ شخصیتی که علاوه بر نقشآفرینی در عرصه مقاومت، با رسانه استان کرمان نیز پیوند داشت و در مقطعی مدیرمسئول روزنامه ثارالله بود.
حاضران تأکید کردند جایگاه حاج قاسم فراتر از یک عنوان رسانهای است و نام او در کنار همه شهدا، به عنوان الگویی برای ایستادگی و روایتگری حقیقت ماندگار خواهد بود.
حرف آخر ...
امروز خبرنگاران کرمانی در کنار مزار شهدا ایستادند تا یادشان بماند برخی خبرها فقط نوشته نمیشوند؛ زندگی میشوند. ۲۱ شهید رسانهای استان کرمان، روایتگرانی هستند که آخرین خبرشان، خودِ شهادت بود؛ خبری که هنوز پس از سالها در دلها تکرار میشود.