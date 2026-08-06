باشگاه خبرنگاران جوان- پرونده تمدید قرارداد وینیسیوس جونیور با رئال مادرید به یکی از مهمترین موضوعات نقلوانتقالات فوتبال اروپا تبدیل شده است؛ مذاکرات میان دو طرف همچنان ادامه دارد، اما همزمان آرسنال نیز شرایط جذب این ستاره برزیلی را بهدقت بررسی کرده و برای ارائه پیشنهادی بزرگ آماده است.
وینیسیوس طی چند فصل گذشته یکی از ارکان اصلی رئال مادرید بوده و نقش مهمی در موفقیتهای این تیم در رقابتهای داخلی و اروپایی ایفا کرده است. با این حال، عملکرد او در دو سال اخیر درخشش همیشگی را نداشته و همین مسئله، در کنار اختلاف بر سر مسائل مالی و مفاد قرارداد، روند مذاکرات تمدید را طولانی کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، آرسنال برای جذب وینیسیوس پیشنهادی به ارزش مجموع ۱۲۰ میلیون یورو آماده کرده است؛ رقمی که شامل ۱۰۰ میلیون یورو مبلغ ثابت و ۲۰ میلیون یورو پاداشهای مرتبط با عملکرد و موفقیتهای احتمالی این بازیکن میشود. در سوی مقابل، رئال مادرید آخرین پیشنهاد خود را قراردادی چهار ساله با دستمزد سالانه ۲۲ میلیون یورو و دو میلیون یورو پاداش در صورت قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و کسب توپ طلا ارائه کرده است.
با وجود اختلاف دیدگاهها، گزارشها درباره سرنوشت این مذاکرات یکسان نیست. فابریتزیو رومانو از مثبت بودن آخرین نشست میان طرفین و ادامه گفتوگوها خبر داده است. آرانچا رودریگز نیز معتقد است وینیسیوس در نهایت به همکاری خود با رئال مادرید ادامه خواهد داد. در مقابل، دیوید اورنشتین از خوشبینی آرسنال نسبت به امکان انجام این انتقال سخن گفته و خوزه فلیکس دیاز اعلام کرده است که مدیران رئال به وینیسیوس تأکید کردهاند هیچ بازیکنی بالاتر از منافع باشگاه قرار ندارد.
رئال مادرید همچنان در تلاش است تا یکی از مهمترین ستارههای خود را حفظ کند، اما قصد دارد قرارداد جدید را در چارچوب سیاستهای مالی باشگاه تنظیم کند. آرسنال نیز امیدوار است در صورت شکست مذاکرات یا ایجاد بنبست میان وینیسیوس و رئال، از فرصت موجود استفاده کند و یکی از بزرگترین خریدهای تاریخ خود را رقم بزند.
آینده این بازیکن برزیلی هنوز مشخص نیست؛ چرا که از ماندن او در مادرید تا توقف مذاکرات و حتی احتمال فروشش، روایتهای متفاوتی مطرح شده است. تصمیم نهایی وینیسیوس و نتیجه مذاکرات با رئال مادرید میتواند نهتنها برنامههای دو باشگاه، بلکه معادلات بازار نقلوانتقالات اروپا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.