در حالی که رئال مادرید برای تمدید قرارداد ستاره خود می‌جنگد، آرسنال با پیشنهادی ۱۲۰ میلیون یورویی آماده شکار وینیسیوس جونیور است.

باشگاه خبرنگاران جوان- پرونده تمدید قرارداد وینیسیوس جونیور با رئال مادرید به یکی از مهم‌ترین موضوعات نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا تبدیل شده است؛ مذاکرات میان دو طرف همچنان ادامه دارد، اما همزمان آرسنال نیز شرایط جذب این ستاره برزیلی را به‌دقت بررسی کرده و برای ارائه پیشنهادی بزرگ آماده است.

وینیسیوس طی چند فصل گذشته یکی از ارکان اصلی رئال مادرید بوده و نقش مهمی در موفقیت‌های این تیم در رقابت‌های داخلی و اروپایی ایفا کرده است. با این حال، عملکرد او در دو سال اخیر درخشش همیشگی را نداشته و همین مسئله، در کنار اختلاف بر سر مسائل مالی و مفاد قرارداد، روند مذاکرات تمدید را طولانی کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آرسنال برای جذب وینیسیوس پیشنهادی به ارزش مجموع ۱۲۰ میلیون یورو آماده کرده است؛ رقمی که شامل ۱۰۰ میلیون یورو مبلغ ثابت و ۲۰ میلیون یورو پاداش‌های مرتبط با عملکرد و موفقیت‌های احتمالی این بازیکن می‌شود. در سوی مقابل، رئال مادرید آخرین پیشنهاد خود را قراردادی چهار ساله با دستمزد سالانه ۲۲ میلیون یورو و دو میلیون یورو پاداش در صورت قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و کسب توپ طلا ارائه کرده است.

با وجود اختلاف دیدگاه‌ها، گزارش‌ها درباره سرنوشت این مذاکرات یکسان نیست. فابریتزیو رومانو از مثبت بودن آخرین نشست میان طرفین و ادامه گفت‌و‌گو‌ها خبر داده است. آرانچا رودریگز نیز معتقد است وینیسیوس در نهایت به همکاری خود با رئال مادرید ادامه خواهد داد. در مقابل، دیوید اورنشتین از خوش‌بینی آرسنال نسبت به امکان انجام این انتقال سخن گفته و خوزه فلیکس دیاز اعلام کرده است که مدیران رئال به وینیسیوس تأکید کرده‌اند هیچ بازیکنی بالاتر از منافع باشگاه قرار ندارد.

رئال مادرید همچنان در تلاش است تا یکی از مهم‌ترین ستاره‌های خود را حفظ کند، اما قصد دارد قرارداد جدید را در چارچوب سیاست‌های مالی باشگاه تنظیم کند. آرسنال نیز امیدوار است در صورت شکست مذاکرات یا ایجاد بن‌بست میان وینیسیوس و رئال، از فرصت موجود استفاده کند و یکی از بزرگ‌ترین خرید‌های تاریخ خود را رقم بزند.

آینده این بازیکن برزیلی هنوز مشخص نیست؛ چرا که از ماندن او در مادرید تا توقف مذاکرات و حتی احتمال فروشش، روایت‌های متفاوتی مطرح شده است. تصمیم نهایی وینیسیوس و نتیجه مذاکرات با رئال مادرید می‌تواند نه‌تنها برنامه‌های دو باشگاه، بلکه معادلات بازار نقل‌وانتقالات اروپا را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

برچسب ها: وینیسیوس ، ارسنال ، رئال مادرید
خبرهای مرتبط
شوک به مادریدی‌ها آرسنال مقصد بعدی امباپه است
محرومیت ۳ ساله یک هوادار به خاطر توهین به وینیسیوس
مارکا:‌ تمدید قرارداد با وینیسیوس تا ۲۰۳۰
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
داور لندنی برای رسیدگی به پرونده بیرانوند انتخاب شده است
پرسپولیس پرونده مفتوحی در نقل و انتقالات ندارد
دونده کرمانی با ۲ رکورد شکنی برترین ورزشکار جام شد
جنگ تارتار با جاسوس‌های رختکن
پشت پرده غیبت یاغی جدید فوتبال در بازی‌های دوستانه
احتمال دوری چند هفته‌ای بازیکن مجارستانی پرسپولیس
حضور بازیکنان آکادمی پرسپولیس در تمرینات تیم بزرگسالان
توافق تهران و باکو برای توسعه همکاری‌های ورزشی
پایان شایعات؛ وینیسیوس در رئال ماندگار شد
از خروج مالدینی تا بازگشت دستیار سابق قلعه‌نویی به ایتالیا
آخرین اخبار
مذاکره استقلال برای تمدید قرارداد آدان
اضافه شدن بازیکنان امید پرسپولیس به تمرینات تیم بزرگسالان
پیاتزا به تهران رسید؛ رقابت ۲۸ بازیکن برای حضور در فهرست نهایی
توافق تهران و باکو برای توسعه همکاری‌های ورزشی
از خروج مالدینی تا بازگشت دستیار سابق قلعه‌نویی به ایتالیا
سفر دیپلماتیک دنیامالی به باکو
جنگ تارتار با جاسوس‌های رختکن
پایان شایعات؛ وینیسیوس در رئال ماندگار شد
پرسپولیس پرونده مفتوحی در نقل و انتقالات ندارد
داور لندنی برای رسیدگی به پرونده بیرانوند انتخاب شده است
دونده کرمانی با ۲ رکورد شکنی برترین ورزشکار جام شد
احتمال دوری چند هفته‌ای بازیکن مجارستانی پرسپولیس
پشت پرده غیبت یاغی جدید فوتبال در بازی‌های دوستانه
حضور بازیکنان آکادمی پرسپولیس در تمرینات تیم بزرگسالان
با تصمیم فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری؛ رکورد‌های جهانی یوسفی و نصیری حفظ شد
نارضایتی بختیاری زاده از آمادگی کاپیتان استقلال
استقلال بازی دوستانه دیگری نخواهد داشت
جزئیاتی جدید از انتقال دو بازیکن به استقلال
استقلال با سه گل، استقلال خوزستان را بدرقه کرد