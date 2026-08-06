سرپرست باشگاه استقلال در تازه‌ترین اظهاراتش وعده‌های جالبی در مورد باشگاه استقلال داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخی کانال‌های مجازی از قول علی تاجرنیا سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال نوشتند: من می‌خواهم استقلال را تبدیل به تاج کنیم! این اظهارات آقای تاجر نیا از طرفی برای هواداران دلپسند، ازسوی دیگر معنای خاصی دارد.

نگاه علی تاجرنیا به ساختن یک باشگاه به جای تیم قابل احترام است. تیم‌های متعدد در رشته‌های مختلف و همچنین زیر ساخت‌های مناسب یک باشگاه برای آبی‌های پرطرفدار تهرانی مقبول و از اقدامات قابل توجه تاجرنیا خواهد بود.

تاجر نیا گفته است: ده تامدیر تو استقلال اومدن کلنگ ورزشگاه ۵۰ هزار نفری و ۷۰ هزار نفری و ۹۰ هزار نفری را زدند و وعده‌ای هم عملی نشد ولی ما گفتیم بیایم با کار‌های کوچک زیر ساخت‌ها را درست کنیم چمن کمپ ناصرخان خوب نیست و آنرا درست می‌کنیم اقدامات عمرانی داره انجام می‌شود همچنین در این محل هتلی احداث می‌کنیم ضمن اینکه مجموعه پزشکی ورزشی می‌سازیم، ساختمان اداری احداث می‌کنیم و فروشگاه هواداری را راه اندازی می‌کنیم و ورزشگاه امام رضا علیه السلام را به ورزشگاه خانگی خودمان تبدیل می‌کنیم همچنین ورزشگاه مرغوبکار را به آکادمی استقلال داده‌ایم.

این صحبت‌های تاجرنیا دل هر هواداری را می‌برد و شاید آینده‌ای درخشان در انتظار یکی از تیم‌های پایتخت باشد، اما نکته اینجاست که تاجر نیا برای تفهیم این ادعا واژه‌ای را استفاده کرده است که خیلی دلچسب نیست.
آقای تاجرنیا مدعی شد استقلال را تبدیل به همان تاج می‌کنیم! باید گفت همه اقدامات شما مثبت است و قابل ستایش، اما چرا دوباره قرار است تاج بسازیم؟ ما تاج را دادیم استقلال گرفتیم پس لطفا به جای واژه تاج بیایید استقلالی بسازید در خور نام جمهوری اسلامی ایران و هواداران عاشق این تیم، تاج تاج بود و استقلال استقلال است.

برچسب ها: باشگاه استقلال تهران ، لیگ برتر فوتبال
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