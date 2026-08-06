باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - یک کسبوکار خانوادگی که ریشه در نسلهای گذشته دارد، اکنون نمادی از ظرفیت صنعت گیاهان دارویی برای اشتغالزایی و ارزشافزوده شده است.
از یک عطاری کوچک در دل بازارهای سنتی آغاز شد و امروز به کارگاهی تبدیل شده که مستقیماً برای ۶۰ نفر و غیرمستقیم برای حدود ۱۲۰ نفر شغل ایجاد کرده است.
این مجموعه میراثی است که از پدربزرگ به نوهها رسیده، فراتر از فروش خام، بر فرآوری و بستهبندی محصولات متمرکز شده و سعی دارد زنجیرهای از تولید تا توزیع را تکمیل کند.
با این حال، احمدرضا رستمی مدیر این واحد تولیدی، از موانع زیرساختی سخن میگوید: ایده راهاندازی بخش بستهبندی میتوانست ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند، اما نبود زیرساخت مناسب، بهویژه مشکلات شدید برق، اجرای آن را با اختلال مواجه کرده است.
او افزود که با وجود سرمایهگذاری در بخش تولید و بستهبندی، ناپایداری انرژی روند کار را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در حالی که بخش قابلتوجهی از گیاهان دارویی مصرفی بازار از سایر استانها تأمین میشود، کارشناسان معتقدند خوزستان با اقلیم متنوع خود، ظرفیت بالایی برای کشت انبوه گیاهان کمآببر و پربازده دارد.
به گفته فعالان این حوزه، «تنها نیاز به فرهنگسازی میان کشاورزان است تا به سمت کشت محصولاتی بروند که هم با منابع آبی استان سازگار باشد و هم ارزش اقتصادی بالاتری دارد.»
از سوی دیگر، همجواری خوزستان با بازار عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس، افق صادراتی امیدوارکنندهای را پیش روی این صنعت قرار داده است.
اما ورود به بازارهای بینالمللی مستلزم تولید محصولات استاندارد، بستهبندی مناسب و حمایت جدی از تولیدکنندگان برای عبور از مرحله مصرف داخلی است.
در حال حاضر، عرقیجات گیاهی و ادویهجات همچنان پرمصرفترین محصولات در سبد خانوارهای ایرانی هستند.
این تجربه خانوادگی که از نسلهای گذشته به امروز رسیده، اکنون در نقطهای ایستاده که میتواند از یک فعالیت تجاری سنتی به زنجیرهای کامل از کشت، فرآوری، بستهبندی و صادرات تبدیل شود.
با این حال، تحقق این چشمانداز نیازمند هماهنگی میان سیاستگذاران، تأمین زیرساختهای پایدار و سرمایهگذاری هدفمند در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی است.