لیگ برتر فوتبال دختران نوجوان از روز جمعه 16 مرداد آغاز می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -لیگ فوتبال دختران نوجوان از جمعه آغاز می‌شود، مسابقاتی که شاید امروز کمتر از رقابت‌های بزرگسالان دیده شوند، اما می‌توانند مهم‌ترین سرمایه فوتبال زنان ایران برای سال‌های آینده باشند. تیم‌های ملی موفق، محصول برنامه‌ریزی بلندمدت هستند و این مسیر از رده‌های پایه آغاز می‌شود، نه از آستانه مسابقات بین‌المللی. در سال‌های اخیر، بسیاری از رقبای آسیایی با سرمایه‌گذاری مستمر در فوتبال پایه دختران، فاصله خود را با گذشته افزایش داده‌اند. آنها با برگزاری لیگ‌های منظم، استعدادیابی هدفمند و فراهم کردن فرصت رقابت برای بازیکنان نوجوان، پشتوانه‌ای مطمئن برای تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان ساخته‌اند. رقابتی که امروز در زمین‌های نوجوانان جریان دارد، چند سال بعد در جام ملت‌های آسیا و دیگر تورنمنت‌های مهم به چشم خواهد آمد.



آغاز لیگ فوتبال دختران نوجوان در ایران نیز از همین منظر اهمیت دارد. این مسابقات فقط برای تعیین یک قهرمان برگزار نمی‌شود؛ بلکه فرصتی است برای کشف استعدادها، افزایش تجربه مسابقه و آماده‌سازی نسلی که قرار است در آینده پیراهن تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان را بر تن کند. اگر این لیگ با نظم، استمرار و نگاه توسعه‌محور دنبال شود، دستاورد آن تنها چند مسابقه نخواهد بود؛ بلکه سرمایه‌ای انسانی برای سال‌های آینده فوتبال زنان ایران خواهد ساخت. آینده فوتبال زنان، از همین زمین‌ها و از همین جمعه آغاز می‌شود.