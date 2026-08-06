باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: شهرستان ساری با بیش از ۲۵ هزار هکتار اراضی شالیزاری، یکی از مهم‌ترین مناطق تولید برنج در استان مازندران است و عملیات برداشت محصول با بهره‌گیری از کمباین‌های ویژه برنج در سطح مزارع با سرعت مطلوب در حال انجام است.

او با بیان اینکه تاکنون یک‌هزار و ۷۰۰ هکتار از شالیزار‌های شهرستان برداشت شده است، افزود: استفاده از ماشین‌آلات مکانیزه موجب کاهش ضایعات، افزایش سرعت برداشت، صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصول می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با تأکید بر رعایت اصول فنی برداشت، مدیریت بقایای گیاهی و خودداری از سوزاندن کاه و کلش، گفت: کارشناسان این مدیریت در طول فصل برداشت با حضور مستمر در مزارع، توصیه‌های فنی لازم را به شالیکاران ارائه می‌کنند تا زمینه برای حفظ حاصلخیزی خاک و اجرای موفق کشت دوم فراهم شود.

علوی افزود: با توجه به شرایط مناسب آب‌وهوایی و آمادگی ناوگان مکانیزاسیون، عملیات برداشت برنج در سایر شالیزار‌های شهرستان نیز با روند مطلوب ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از مزارع در زمان مناسب برداشت شود.