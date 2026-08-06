سخنگوی ارتش گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش طی سخنانی با اشاره به آمادگی دفاعی و برنامه‌های تقویت توان رزم ارتش، از روندی سخن گفت که ارتش را در مسیر ارتقای آمادگی عملیاتی و دفاعی قرار داده است.

وی با تأکید بر این‌که حفظ آمادگی رزمی صرفاً به معنای تهیه تجهیزات نیست، افزود: ارتقای توان دفاعی ارتش در سال‌های اخیر بر پایه مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان پیش رفته است؛ از بازسازی و به‌روزرسانی سامانه‌های موجود گرفته تا ورود تجهیزات تازه، توسعه ظرفیت‌های داخلی و تقویت انگیزه و روحیه نیروها.

اکرمی‌نیا با اشاره به اینکه بخش مهمی از توان رزم، به‌ویژه در شرایط امروز، وابسته به نوسازی و احیای سامانه‌های آسیب‌دیده یا فرسوده است، تصریح کرد: ارتش با تکیه بر توان مهندسی و تخصصی خود، مسیر بازسازی و ارتقای تجهیزات را دنبال می‌کند. این روند تنها یک عملیات فنی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان دفاعی کشور برای حفظ بازدارندگی و افزایش قدرت واکنش سریع به شمار می‌رود.

سخنگوی ارتش همچنین خاطرنشان کرد: ورود تجهیزات جدید به یگان‌ها، موجب شده تا ادوات و تجهیزات رزمی ارتش متناسب با نیاز‌های روز بازآرایی شود.

وی با تأکید بر جایگاه پدافند هوایی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دفاعی کشور، گفت: ارتقای این حوزه همواره در صدر برنامه‌های ارتش قرار داشته است، زیرا در شرایط پیچیده منطقه‌ای و تهدید‌های متنوع، پدافند هوایی نقش تعیین‌کننده در حفاظت از آسمان کشور و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی ایفا می‌کند.

اکرمی‌نیا افزود: بخشی از توسعه ظرفیت‌های دفاعی در داخل ارتش و بخشی دیگر با همکاری صنعت دفاعی و دیگر مجموعه‌های تخصصی کشور دنبال می‌شود؛ روندی که نه‌تنها وابستگی بیرونی را کاهش می‌دهد، بلکه امکان به‌روزرسانی سریع‌تر و پاسخ‌گویی مناسب‌تر به نیاز‌های عملیاتی را فراهم می‌کند.

وی بر نقش روحیه و انگیزه نیرو‌ها در افزایش توان رزم تأکید ویژه‌ای داشت و گفت: تجهیزات هرچند مهم‌اند، اما آنچه در نهایت قدرت واقعی یک مجموعه نظامی را رقم می‌زند، ایمان، انضباط، آمادگی روحی و انگیزه نیرو‌های آن است که در وضعیت فعلی کارکنان ارتش از روحیه جهادی و اراده بسیار بالایی برای انجام ماموریت برخوردارند.

سخنگوی ارتش با یادآوری اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ‌های گذشته نشان داده که قادر است در شرایط مختلف، مأموریت‌های خود را با اتکا به توان بومی و برنامه‌ریزی دقیق انجام دهد، اظهار کرد: امروز به رغم دو جنگ گذشته، ارتش جمهوری اسلامی ایران در وضعیت آمادگی بسیار مناسبی قرار دارد و با نگاه به تهدیدات پیش رو، بی وقفه در تلاش برای ارتقای سطح توان رزم خود است.

برچسب ها: سخنگوی ارتش ، ارتش جمهوری اسلامی ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
هرچی اتفاقات سر کشور ما میاد از دست خود همسایه های اطراف کشورمون هست دشمن اصلی ما همسایه ها ی اطافمون هستند بعد آمریکای جنایتکار
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
هرچی اتفاقات سر کشور ما میاد از دست خود همسایه های اطراف کشورمون هست دشمن اصلی ما همسایه ها ی اطافمون هستند بعد آمریکای جنایتکار
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۵:۳۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
سلام بر ارتش نیرومند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
درود خدا بر ارتش و سپاه قهرمان وهمه ارگانهای نظامی جمهوری اسلامی ایران
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
نظامیان عزیز شما افتخار ما هستین
۱
۴
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